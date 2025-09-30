दुर्गापूजा निमित्ताने मसाला मार्केटमध्ये महाप्रसाद
जुईनगर, ता.३० (बातमीदार ) : उत्तर भारतीय संघटना, नवी मुंबईच्या वतीने श्री दुर्गापूजा उत्सव अध्यक्ष रामस्वरूप दाहिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली एपीएमसी येथील मसाला मार्केट मध्ये मोठया उत्साहात साजरा होत आहे. यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या महाप्रसादाचा लाभ शेकडो श्रमिक कामगार, महिला, ट्रक चालक भक्तगणांनी घेतला.
या दुर्गापूजा उत्सवात उत्तर भारतीय सेना, (शिंदे गट ) नवी मुंबई जिल्हा संघटक कमलेश वर्मा यांनी भेट देऊन देवीचे मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी दररोज देवींची आरती, भजन, किर्तन करत एपीएमसी मधील श्रमिक भक्तगण नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. मंगळवारी मसाला मार्केट मध्ये आयोजित देवीच्या महाप्रसादाचा लाभ बाजार आवारात दूर- दुर वरुन आलेल्या ट्रक आणि टेम्पो चालक, क्लीनर, श्रमिक माथाडी कामगार महिला भगिनीनी घेतला. सदर उत्सव यशस्वी करण्यासाठी अध्यक्ष रामस्वरूप दाहिया, चंद्रिका यादव, सुरेंद्र बन्सी, जयकुमार दहीया, लालबहादूर यादव आदिनी सहकार्य केले
