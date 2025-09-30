पशुवैद्यकीय डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण
वाणगाव, ता. ३० (बातमीदार) : जागतिक रेबीजदिनानिमित्त ‘जागृतीतून कृतीकडे रेबीजला शून्य करण्यासाठी एकत्रित’ या संकल्पनेखाली पालघर पंचायत समितीच्या वतीने तालुक्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये कार्यरत पशुवैद्यकीय डॉक्टर, तसेच दवाखान्यावरील प्राणिसंवर्धन सेवक, कर्मचारी यांचे रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण करून जनजागृतीचा उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमाचे आयोजन पालघर पंचायत समिती व पशुसंवर्धन विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले, अशी माहिती पंचायत समिती पालघरचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. राहुल संखे यांनी दिली आहे. या मोहिमेअंतर्गत पाळीव प्राण्यांच्या थेट संपर्कात येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे रेबीजविरुद्ध लसीकरण करून ‘झीरो बाइट २०३०’ या जागतिक उद्दिष्टाकडे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांना प्राणी चावल्यास तत्काळ जखम स्वच्छ धुणे, वैद्यकीय उपचार घेणे आणि पाळीव तसेच भटक्या कुत्र्यांचे वेळेवर लसीकरण करण्याचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. या वेळी काही श्वान हॅण्डलर व सेवाभावी पशुमित्र यांचेसुद्धा रेबीज प्रतिबंध लसीकरण करण्यात आले. पालघर पंचायत समितीतील पशुसंवर्धन विभागामध्ये एकूण २५ अधिकारी व कर्मचारी यांनी शिबिरात सहभाग घेतला, अशी माहिती पशुधन विकास अधिकारी डॉ. राहुल संखे यांनी दिली आहे.
