धम्मचक्र प्रवर्तनदिनासाठी मध्य रेल्वेच्या २० विशेष गाड्या
मुंबई, ता. ३० : ऐतिहासिक धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा करण्यासाठी देशभरातून लाखो बौद्ध अनुयायी नागपुरात दाखल होतात. या पार्श्वभूमीवर वाढत्या गर्दीचा विचार करून मध्य रेल्वेने यंदा २० विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागपूरकडे जाणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास सुलभ होणार आहे.
सीएसएमटी-नागपूर-सीएसएमटीदरम्यान दोन अनारक्षित विशेष गाड्या धावतील. ०१०१९ क्रमांकाची गाडी १ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २.३० वाजता सीएसएमटीहून सुटेल, तर परतीची ०१०२० क्रमांकाची गाडी २ ऑक्टोबर रोजी रात्री १०.३० वाजता नागपूरहून सुटेल. या गाड्यांना दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, चाळीसगाव, जळगाव, भुसावळ, शेगाव, अकोला, वर्धा आदी प्रमुख स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे. याशिवाय नागपूर-अकोला, पुणे-नागपूर, सोलापूर-नागपूर, नागपूर-भुसावळ आणि नाशिक रोड-नागपूर या मार्गांवरही विशेष गाड्या धावणार आहेत. प्रवासी या गाड्यांसाठी आगाऊ आरक्षण करू शकतात, असे मध्य रेल्वेकडून सांगण्यात आले.
