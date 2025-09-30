‘खाकीतील सखींचा’ महिला सुरक्षेसाठी जागर
'खाकीतील सखींचा' महिला सुरक्षेसाठी जागर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : लोकल प्रवासामध्ये महिला, मुली तसेच बालकांना येणाऱ्या विविध अडचणींना तात्काळ मदत आणि सहकार्य मिळावे, यासाठी चर्चगेट रेल्वे स्थानकावर ‘खाकीतील सखींचा’ महिला सुरक्षेसाठी जागर हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
लोहमार्ग महिला पोलिस नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने चर्चगेट स्थानकावर रेल्वे प्रवासादरम्यान महिला प्रवाशांची सुरक्षा, त्यासाठीच्या अडचणी आणि घ्यावी लागणारी मदत यासाठीचे मार्गदर्शन करत आहेत. रेल्वे प्रशासनाने जारी केलेल्या १५१२ या मुंबई लोहमार्ग पोलिसाच्या हेल्पलाइनचा आधार घ्यावा, असे आवाहन महिला पोलिस करीत आहेत. चर्चगेट लोहमार्ग पोलिस ठाण्याच्या महिला सहाय्यक पोलिस फौजदार सारिका राव, महिला पोलिस शिपाई अनुसया येलोरे, महिला पोलिस शिपाई धनश्री खडके, महिला पोलिस शिपाई आरती समुखराव या चर्चगेट स्थानकावर बॅनर घेऊन महिलांना मार्गदर्शन करत आहेत. रेल्वे स्थानक आणि रेल्वेचा प्रवास करताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती असंख्य महिलांना नसते. याबाबत जनजागृती करण्यासाठी मुंबई लोहमार्ग पोलिसांच्या हेल्पलाइनचा प्रसार आणि प्रसार केला जात आहे.
