पावसामुळे झेंडूचा भाव तेजीत
पावसामुळे झेंडूचा भाव तेजीत
दसऱ्यापूर्वी फुलांची मागणी वाढली; ६० ते १०० रुपयांच्या घरात दर
तुर्भे, ता. ३० (बातमीदार) : दसऱ्याच्या अगदी एका दिवसावर झेंडू फुलांमुळे बाजारात चैतन्य निर्माण झाले आहे. मात्र, सलग झालेल्या पावसामुळे फुलशेतीला मोठा फटका बसल्याने आवक घटली असून भाव तेजीत गेले आहेत. झेंडूच्या किंमती घाऊक बाजारात ६० ते १०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्या आहेत.
गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी फुलबागांचे नुकसान झाले. झाडे व रोपे वाया गेल्याने उत्पादन कमी झाले. परिणामी मागणी वाढून भावात मोठी वाढ झाली आहे. गणपती उत्सव, नवरात्रोत्सव, दसरा आणि दिवाळी या काळात झेंडूला मोठी मागणी असते. यावर्षी गणपती उत्सवात झेंडूचे भाव दुपटीने वाढले होते. पितृपंधरवड्यात झेंडूचा भाव ३० ते ४० रुपये किलो होता. नवरात्रीत तो ६० ते ८० रुपयांवर गेला. आता दसऱ्यापूर्वी ८० ते १०० रुपये किलो झेंडू विक्रीला आहे. फुल व्यापारी बजरंग ओळवले यांनी सांगितले, की उत्पादन कमी आणि मागणी जास्त असल्याने दर वाढले आहेत. दसऱ्याच्या दिवशी झेंडूचे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यावर्षी उस्मानाबाद, बीड, नाशिक, नगर, पुणे, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात झेंडू येतो. मात्र, पावसामुळे येणारा माल ओला असल्याने त्याला बाजारात चांगला उठाव मिळला नाही. जर सुका माल आला तर दर आणखी वाढतील, असे व्यापारी सांगतात.
...............
सध्या बाजारात पिवळा झेंडू ६० ते ८० रुपये, लाल झेंडू ८० ते १०० रुपये, अष्टेर १०० ते १२० रुपये, शेवंती १२० ते १५० रुपये आणि काफरी १०० ते १५० रुपये किलो दराने विक्रीला आहेत.
व्यापारी कैलास फाफाळे यांनी सांगितले, की ओल्या फुलांवर उन्ह पडल्यास त्यावर टिक अर्थात काळे डाग पडतात. त्यावर फवारणी करावी लागते. मात्र ती फवारणी महाग असल्याने शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडतो.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.