रिया चक्रवर्तीला पासपोर्ट कायमस्वरूपी परत करा
न्यायालयाचे एनसीबीला आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूशी संबंधित २०२०च्या अमली पदार्थ प्रकरणात जामिनाची अट शिथिल करण्याची अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली. तसेच केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाला (एनसीबी) अभिनेत्रीला पासपोर्ट कायमस्वरूपी परत करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणातील इतर आरोपींनाही अशाच प्रकारच्या सवलती मिळाल्या आहेत. चक्रवर्ती यांनी खटल्यादरम्यान तपास यंत्रणेला वेळोवेळी सहकार्य केले आहे. परवानगी मिळालेल्या प्रत्येक परदेशी दौऱ्यानंतर त्या भारतात परतल्या त्या वेळी कधीही जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केले नाही. त्यामुळे खटल्याच्या सुनावणीवेळी तिच्या उपलब्धतेवर शंका उपस्थित करणे अयोग्य असल्याचे निरीक्षणही न्या. नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने रिया चक्रवर्ती यांची याचिका स्वीकारताना नोंदवले. तसेच खटल्याच्या सर्व तारखांना उपस्थित राहणे, परदेशात जाण्यापूर्वी त्यांनी सरकारी वकिलांना संपूर्ण प्रवास कार्यक्रम, हॉटेल आणि विमान प्रवासाची माहिती किमान चार दिवस आधी देणे, संपर्क क्रमांक देणे या अटींवर याचिका मंजूर केली. तत्पूर्वी, चक्रवर्ती यांना व्यावसायिक कामासाठी म्हणजे शूटिंग, ऑडिशन्ससाठी वारंवार परदेशात जावे लागते, परंतु प्रत्येक दौऱ्यादरम्यान परवानगीसाठी अर्ज करावा लागतो. परिणामी कामाच्या ठिकाणी जाण्यास नेहमीच विलंब होतो. दुसरीकडे चक्रवर्ती यांनी जामिनाच्या सर्व अटींचे पालन केले असून, त्यांना पासपोर्ट परत करण्यात यावा, अशी मागणी वकील अयाज खान यांनी युक्तिवाद करताना केली. चक्रवर्ती एक सेलिब्रिटी आहे. त्यामुळे तिला विशेष वागणूक मिळू शकत नाही. ती फरारी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा दावा करून एनसीबीने वकील एस. के. हलवासिया यांनी रियाच्या याचिकेला विरोध केला होता.
