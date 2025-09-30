आपली क्षमता प्रयत्नांच्या कसोटीवर घासा,स्वतःला सिद्ध करा
स्वतःला सिद्ध करा ः विवेक मेहेत्रे
सुरेश वायंगणकर यांच्या प्रथम स्मृतिदिनी वसईत प्रतिपादन
विरार, ता. ३० (बातमीदार) ः जीवनात यशस्वी व्हायचे असेल तर आपल्याजवळ असलेली क्षमता प्रयत्नांच्या कसोटीवर घासा आणि स्वतःला सिद्ध करा. जगातील १०० टक्के लोकांमध्ये केवळ दोनच टक्के लोक आज गुणवत्ता सिद्ध करून प्रसिद्धीच्या झोतात आहेत. अशा लोकांच्या पंक्तीत जाऊन बसण्याचा निर्धार करा आणि यशस्वी व्हा, असे प्रतिपादन व्याख्याते विवेक मेहेत्रे यांनी वसईत केले.
बर्वे एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव सुरेश वायंगणकर यांच्या प्रथम स्मृतिदिनानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी विवेक मेहेत्रे यांच्या मार्गदर्शनपर व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. कार्यक्रमासाठी संस्थेचे अध्यक्ष बबन नाईक, उपाध्यक्ष अरविंद कारखानीस, सचिव द. वि. मणेरीकर, प्राचार्या शोभना वाझ, सहसचिव प्रशांत गोसावी उपस्थित होते.
मेहेत्रे यांनी दोन्ही हात नसणारी जेसिका, ४३ गोळ्या अंगात रुतलेला ग्रेग लेमंड अशा जगातील अनेकांची उदाहरणे देऊन दुर्दम्य इच्छाशक्तीने अपंगत्वावर मात करून देशाचा लौकिक वाढवली, असे सांगून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित केले. सुरेश वायंगणकर हे संस्थेचा आधारवड होते. त्यांच्या छत्रछायेखाली आम्हा सर्वांची सर्वांगीण, उत्कृष्ट अशी वाढ झाली, विकासही झाला. विद्यार्थ्यांनी आपला सर्वांगीण विकास करणे, चांगला अभ्यास करणे आणि शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे आपलं काम करणे, हीच त्यांच्यासाठी खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे या वेळी शोभना वाझ यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
