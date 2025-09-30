दसरा मेळाव्यासाठी ठाकरे गटाची जय्यत तयारी
भव्य व्यासपीठ, एक लाख खुर्च्यांचे नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः शिवसेना ठाकरे गटाकडून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मोठ्या उत्साहात शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा साजरा केला जाणार आहे. शिवसैनिकांमध्ये तोच उत्साह, तोच जोश कायम असून शिवाजी पार्क परिसर पुरता भगवामय झाला आहे. शिवाजी पार्क मैदानावरही मेळाव्याची जय्यत तयारी सुरू असून भव्य व्यासपीठ, सुरक्षेच्या दृष्टीने बॅरिकेडिंग, प्रवेशद्वार उभारण्याचे काम सुरू आहे; मात्र पावसामुळे सध्या मैदानात पाणी आणि चिखलाचे आयोजकांपुढे आव्हान आहे.
शिवाजी पार्कवर शिवसेनेचा दसरा मेळावा ही गेल्या सहा दशकांची परंपरा आहे. शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्यानंतरही शिवसेना ठाकरे गटाने शिवाजी पार्कवर मेळावा घेण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवार (ता. २) ठाकरे गटाच्या मेळाव्यासाठी तब्बल ८० फूट लांब आणि ४० फूट रुंदीचे भव्य व्यासपीठ उभारण्यात आले आहे. तसेच शिवसैनिकांना मैदानात सहजपणे पोहोचता यावे, म्हणून समोरील बाजूला बॅरिकेडिंगद्वारे तीन प्रवेशद्वारांची उभारणी करण्यात आली आहे. तर मैदानाच्या मागील बाजूला शिवसेना नेते, आमदार, खासदार, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र प्रवेशाची व्यवस्था केली जात आहे. मेळाव्याला शिवसैनिकांची अलोट गर्दी होणार असल्याने लाखभर खुर्च्यांची व्यवस्था केल्याची माहिती शिवसेना सचिव साईनाथ दुर्गे यांनी दिली.
पावसामुळे चिखलाचा गंभीर प्रश्न
मुंबईत मंगळवारी पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली असली तरी अद्यापही शिवाजी पार्क मैदानात मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि चिखल आहे. तसेच पुन्हा पाऊस आल्यास चिखलाचे साम्राज्य वाढणार आहेत. दरम्यान, मैदानातील गवत कापण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून ठिकठिकाणी जमा झालेले पाणी पंपाच्या साहाय्याने काढले जात आहे. त्यामुळे दोन दिवसांत सर्व परिस्थिती सुरळीत होईल, असा विश्वास साईनाथ दुर्गे यांनी व्यक्त केला. तसेच गेल्या वर्षी यंदापेक्षाही जास्त पाऊस होता, तरीही मेळावा दणक्यात झाला होता, असेही त्यांनी स्पष्ट कले.
