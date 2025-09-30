पनवेलमध्ये खाकी वर्दीतील बनावट पोलिसांकडून दरोडा

पनवेलमध्ये बोगस पोलिसांकडून ज्वेलर्सवर दरोडा
ज्वेलर्स व्यावसायिक व त्याच्या सहकाऱ्यांकडून ३४.२८ लाखांची लूट
पनवेल, ता. ३० (वार्ताहर) : पनवेलमध्ये खाकी वर्दी परिधान केलेल्या एका टोळीने एका ज्वेलर्स व्यावसायिक आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या गाडीवर थरारक दरोडा टाकून सुमारे ३४ लाख २८ हजार रुपयांचा ऐवज लुटला आहे. या लुटीत २०० ग्रॅम सोने (दोन बिस्किटे) आणि १० लाख रुपयांची रोकड होती. सांगली जिल्ह्यातील आणि सध्या करंजाडे, पनवेल येथे राहणारे विराज शिरकांडे मुंबईतील झवेरी बाजारातून आपल्या कर्मचाऱ्यांसोबत भागीदाराच्या मारुती ब्रेझा कारमधून परतत असताना ही घटना घडली.
करंजाडे येथील रेल्वे फाटकाजवळ २६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री चॉकलेट रंगाच्या एर्टिगा कारमधून आलेल्या खाकी वर्दीतील तिघांनी शिरकांडे यांची ब्रेझा कार अडवली. त्यांनी स्वतःला पोलिस भासवून शिरकांडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना गाडीतून खाली ओढले आणि फायबर लाठ्यांनी मारहाण केली. त्यांना जबरदस्तीने एर्टिगा कारमध्ये बसवले आणि अटल सेतूकडे नेले. या वेळी रोकड आणि सोने असलेली बॅग ब्रेझा गाडीतच राहिली. दम्याचा त्रास असल्याचे सांगितल्यावर लुटारुंनी शिरकांडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना कंटेनर यार्डजवळ सोडून पळ काढला. शिरकांडे यांनी परत येऊन पाहणी केली असता, त्यांची ब्रेझा गाडी निर्मनुष्य कॉलेज रोडवर उभी आढळली; मात्र आतील १० लाख रुपये रोख आणि २०० ग्रॅम सोन्याची दोन बिस्किटे असलेली बॅग गायब होती.
या बोगस पोलिसांच्या टोळीनेच हा ऐवज लुटल्याची खात्री पटल्यानंतर शिरकांडे यांनी पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी जबरी लुटीचा गुन्हा दाखल केला असून, लुटारुंचा शोध सुरू आहे.
