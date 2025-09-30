कॅब चालकाला मारहाण करुन लुटून फरार झालेल्या चौकडीचा पोलिसांकडून शोध सुरु
नवी मुंबईत कॅबचालकाला मारहाण करून लूट; चार आरोपींचा शोध सुरू
नवी मुंबई, ता. ३० (वार्ताहर) : नवी मुंबईत मुंबई विमानतळावर जाण्याच्या बहाण्याने ओला/उबर कॅब बुक केलेल्या चार अज्ञात प्रवाशांच्या चौकडीने कॅबचालक संपतकुमार सहनी (वय ३५, रा. घणसोली) याला चाकूचा धाक दाखवून मारहाण करीत लुटल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
रविवारी (ता. २८) संपतकुमार याला मध्यरात्री १ वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात प्रवाशांनी मुंबई विमानतळ येथे जाण्याच्या बहाण्याने ओला उबरची कॅब बुक केली होती. या वेळी संपतकुमार हा पावणे एमआयडीसीमध्येच असल्याने त्याने हे भाडे घेतले. मानखुर्दजवळ एका गल्लीत जाण्याचा बहाणा केल्यानंतर संपतकुमार याने जाण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा पावणे एमआयडीसी येथे परत येण्यास सांगितले. पहाटे २च्या सुमारास पावणे एमआयडीसीमध्ये आल्यावर एका प्रवाशाने सहनी यांच्या गळ्यावर चाकू लावून पैसे आणि मोबाईलची मागणी केली. झटापटीत चाकू लागून संपतकुमार जखमी झाला. इतर प्रवाशांनी दगडाने मारहाण करून त्याची रोख रक्कम, मोबाईल फोन आणि मारुती सुझुकी वॅगनर कारची चावी काढून घेतली. सहनी यांनी मोठ्या शिताफीने कारमधून बाहेर पडून पळ काढताच प्रवाशांनी त्याची कार घेऊन पलायन केले.
संपतकुमार सहनी यांनी दुचाकीस्वाराच्या मदतीने तुर्भे पोलिस ठाणे गाठून माहिती दिली. पोलिसांनी प्रथम त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवले आणि त्यानंतर अज्ञात चौकडीविरोधात जबरी लुटीचा गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू केला आहे.
