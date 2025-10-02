शाळांमध्ये अडीच हजार केंद्र प्रमुखांच्या होणार नियुक्या राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत डिसेंबरमध्ये परीक्षेचे आयोजपन
शाळांमध्ये अडीच हजार केंद्रप्रमुखांच्या होणार नियुक्त्या
राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत डिसेंबरमध्ये परीक्षेचे आयोजन
मुंबई, ता. २ ः राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कार्यरत आणि प्रशिक्षित पदवीधर असलेल्या शिक्षकांपैकी तब्बल दोन हजार ४१० शिक्षकांची विविध शाळांमध्ये समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. या नियुक्तीसाठी शिक्षकांना केंद्रप्रमुखाच्या पदांसाठी केंद्रप्रमुख मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल.
केंद्रप्रमुखांच्या नियुक्तीसाठीची ही परीक्षा राज्य परीक्षा परिषदेकडून आयोजित केली जाणार असून, ती १ ते ५ डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. यासाठी इच्छुकांना ८ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान शिक्षक परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावी लागेल. तसेच जे नवीन उमेदवार असतील त्यांना नोंदणीसाठी २५ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर या कालावधीत अर्ज करता येतील.
केंद्रप्रमुखांच्या नियुक्त केल्या जाणाऱ्या जागांमध्ये मुंबई विभागात ठाणे, पालघर, रायगड या जिल्ह्यामंध्ये एकूण २४३ शिक्षकांचा समावेश असून, यात उमेदवार उर्दू माध्यमांच्या शाळांतील असल्याची माहिती परीक्षा परिषदेकडून देण्यात आली. केंद्रप्रमुखांच्या पदासाठी शिक्षक हे जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील असणे आवश्यक आहेत. तसेच त्या शिक्षकाने आपल्या मूळ व्यावसायिक पात्रता आणि शिक्षकांसोबत कोणत्याही विद्यापीठाची बी. ए., बीकॉम, बीस्सी आदी पदवी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर प्रशिक्षित पदवीधर अथवा प्रशिक्षित शिक्षक या पदावर किमान सहा वर्षे अखंडित सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अखंडित सेवा पूर्ण न करणाऱ्या तसेच यात अन्य जिल्हा परिषदेपैकी नगरपालिका, पालिका आणि खासगी संस्थांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी या परीक्षेसाठी अर्ज करू नयेत, असे आवाहन परीक्षा परिषदेकडून करण्यात आले आहे.
२०० गुणांची परीक्षा
केंद्रप्रमुखांची परीक्षा ही १ ते ५ डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. ही परीक्षा एकूण २०० गुणांची आणि तितकेच प्रश्नसंख्येच्या आधारावर असेल. यात बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता या विषयासाठी १०० गुण असतील. तसेच शालेय शिक्षणातील नियम, शैक्षणिक नवविचार प्रवाह यामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील कार्य करणाऱ्या संस्था, संघटना, अभ्यासक्रम व मूल्यमापन, अध्यापन पद्धती, माहितीचे विश्लेषण व मूल्यमापन संप्रेषण कौशल्य आदी अनेक विषय यात असतील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.