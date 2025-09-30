मलबार गोल्ड कंपनीला उच्च न्यायालयाचा दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : दागिन्यांना आणि ब्रँडला मान्यता मिळावी, याकरिता प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रँड मलबार गोल्ड अँड डायमंड्स लिमिटेडने लंडनस्थित पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरला सदिच्छा दूत म्हणून नियुक्त केले होते. यामुळे कंपनीवर विविध सोशल मीडियावरून पाकिस्तान समर्थक म्हणून टीकेला सामोरे जावे लागले. उच्च न्यायालयाने कंपनीला अंतरिम दिलासा देताना पाकिस्तान समर्थक शब्द हटवण्याचे आदेश विविध समाजमाध्यमांना दिले.
कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. तसेच, उत्पादनांचा आणि व्यवसायाचा प्रचार करण्यासाठी कंपनीने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीवरून विविध समाजमाध्यामांना कंपनीविरुद्ध कोणतेही बदनामीकारक साहित्य प्रकाशित करण्यास मनाई केली. मलाबार गोल्ड अँड डायमंड्स लिमिटेडने फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि गुगलसारख्या समाजमाध्यमविरूद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कंपनीने लंडनमध्ये आपल्या उत्पादनांच्या प्रसिद्धीसाठी पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरलची नियुक्ती केली होती. त्यावरून कंपनीविरुद्ध समाजमाध्यमावरून अनेकांनी टीका केली. त्यामुळे कंपनीने दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका करून अशा प्रकारच्या बदनामीमुळे सणासुदीच्या काळात कंपनीचे नुकसान होत असल्याचा दावा केला होता.
