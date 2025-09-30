पाकिस्तानातून भारतात अमलीपदार्थांचा पुरवठा करणारा मुख्य आरोपीला अटक
पाकिस्तान-भारत अमली पदार्थ पुरवठादारास अटक
विरार गुन्हे शाखा कक्ष ३च्या पथकाला मोठे यश
नालासोपारा, ता. ३० (बातमीदार) : पाकिस्तानमधून भारतात हेरॉईन नावाच्या अमली पदार्थाचा पुरवठा करणाऱ्या मुख्य सूत्रधाराला अटक करण्यात विरार गुन्हे शाखा कक्ष ३च्या पथकाला मोठे यश मिळाले आहे. अटक करण्यात आलेला आरोपी हरिसिंह तेजसिंह रावलोटी भाटी (वय ५५) हा राजस्थानमधील जैसलमेरजवळच्या सतू गावचा रहिवासी असून, तो थेट अफगाणिस्थान-पाकिस्तानमार्गे भारतात अमली पदार्थांचा पुरवठा करीत होता. त्याला वसई न्यायालयाने २ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणातील पाकिस्तान कनेक्शन आणि यात आणखी कुणाचा सहभाग आहे, याबाबत पोलिस कसून तपास करीत आहेत. या कारवाईमुळे एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे.
यापूर्वी ११ सप्टेंबर रोजी विरार गुन्हे शाखा कक्ष ३च्या पथकाने आठ कोटी चार लाख ४० हजार रुपये किमतीचे दोन किलो ११ ग्रॅम हेरॉईन जप्त केले होते आणि समुंदरसिंग देवडा (वय ४९), युवराजसिंग राठोड (वय २८) आणि तकतसिंग राजपूत (वय ३८) या तीन आरोपींना अटक केली होती. या आरोपींच्या चौकशीतून मुख्य सूत्रधार हरिसिंह भाटीचे नाव समोर आले. विरार गुन्हे शाखा कक्ष ३चे प्रभारी पोलिस निरीक्षक शाहूराज रणवरे आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुहास कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने तातडीने राजस्थान गाठून २५ सप्टेंबर रोजी सिरोही येथून हरिसिंह भाटीला अटक केली. हरिसिंह भाटीने पोलिसांना दिलेल्या कबुलीनुसार या अमली पदार्थांचा पुरवठा पाकिस्तानमधून होत होता. तो पाकिस्तानमधील पुरवठादारांच्या संपर्कात असून, जैसलमेर सीमेजवळून तस्करी करीत होता.
यापूर्वी तेलंगणात कारवाई
मिरा भाईंदर, वसई विरार पोलिस आयुक्त निकेत कौशिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमली पदार्थ तस्करांविरोधात मोठी मोहीम सुरू आहे. यापूर्वी गुन्हे शाखेने तेलंगणा राज्यात छापेमारी करून १२ हजार कोटी रुपये किमतीचे सहा हजार किलो मेफेड्रोन जप्त केले होते. पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील ही सर्वात मोठी कारवाई होती.
