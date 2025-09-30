पूजा खेडकर यांच्या आईला न्यायालयाकडुन तात्पुरता जामिन
रोड रेंज प्रकरणात पूजा खेडकर यांच्या आईला तात्पुरता जामीन
नवी मुंबई, ता. ३० (वार्ताहर) : ऐरोलीतील रोड रेज आणि अपहरण प्रकरणात अटकेच्या भीतीने फरारी असलेल्या माजी प्रशासकीय अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या आई मनोरमा खेडकर यांना बेलापूर न्यायालयाने १३ ऑक्टोबरपर्यंत तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. पुढील सुनावणीत या जामिनावर अंतिम निर्णय होणार आहे.
गत १३ सप्टेंबरला ऐरोलीत ट्रान्झिट मिक्सर ट्रकने खेडकर यांच्या लॅन्ड क्रुझर कारला धडक दिल्यानंतर हा वाद सुरू झाला होता. किरकोळ अपघातानंतर खेडकर यांनी ट्रक हेल्पर प्रल्हाद चौहान याला जबरदस्तीने पुण्यातल्या बावधन येथील बंगल्यावर नेले आणि डांबून ठेवले.
पुढील दिवशी रबाळे पोलिसांनी बंगल्यावर धाड टाकून चौहानची सुटका केली. त्यावेळी मनोरमा खेडकर यांनी पोलिसांना घरात येण्यापासून अडवले आणि पोलिसांवर कुत्रे सोडले. त्यामुळे त्यांच्यावर चतुश्रृंगी पोलिस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या घटनेनंतर खेडकर दाम्पत्य (पूजा आणि दिलीप खेडकर) आणि त्यांचा अंगरक्षक फरार झाले होते. पोलिसांनी अंगरक्षक प्रफुल्ल साळुंखे याला धुळ्यातून अटक केली आहे, तर खेडकर दाम्पत्याविरोधात ‘लुक आऊट नोटीस’सुद्धा जारी केली होती.
मनोरमा खेडकर यांना तात्पुरता जामीन मिळाला असला तरी त्यांचे पती दिलीप खेडकर हे अजूनही फरार असून, त्यांचा शोध सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत यांनी दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.