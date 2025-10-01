महाविद्यालयात गरब्याचे आयोजन
महाविद्यालयात गरब्याचे आयोजन उत्साहात
नेरूळ, ता.१(बातमीदार)ः कोपरखैरणे येथील एफ जी नाईक कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स आयटी आणि कॉमर्स येथे नवरात्रीनिमित्त शनिवारी गरबा नृत्याचे आयोजन केले होते. सोहळ्यात विद्यार्थ्यांनी पारंपारिक वेशभूषा करत गर्भ आणि दांडीया नृत्यचा मन मुराद आनंद लुटला. कार्यक्रमात कॉलेजचे प्राचार्य प्रताप महाडिक आणि प्राध्यापकांनीही उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांचा उत्साह वाढवला. स्पर्धेत विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला, आणि पारंपारिक तसेच आधुनिक गाण्यांवर ठेका धरला. उत्कृष्ट सादरीकरण करणाऱ्यांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. यावर्षीचे मुलींमध्ये उत्तम वृत्ते व वेशभूषेचे पारितोषिक प्रथम वर्ष वाणिज्य शाखेची रिद्धी कदम व द्वितीय वर्ष वाणिज्य शाखेची दीक्षाभूमी तर मुलांमध्ये तृतीय वर्ष माहिती तंत्रज्ञान शाखेचा निखिल सूर्यवंशी व द्वितीय वर्ष वाणिज्य शाखेचा शेखर बनसोडे यांनी पटकावले. महाविद्यालयाचे समन्वयक डॉ. दत्तात्रय घोडके, सांस्कृतिक समितीचे अध्यक्ष प्रा. जयश्री दहाट, समिती सभासद प्रा. समिधा पाटील, प्रा. सीमा शिंदे, प्रा. चिन्मयी वैद्य आदी उपस्थित होते.
