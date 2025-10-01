पथनाटयातून स्वच्छतेचा जागर
वाशी, ता.१ (बातमीदार) ः स्वच्छता ही सेवा अभियानांतर्गत लोकसहभागातून विविध उपक्रम राबवितानाच कचरा वर्गीकरण व त्याची विल्हेवाट या विषयीही व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. यामध्ये पथनाटयासारख्या अत्यंत लोकप्रिय कलाप्रकाराचा उपयोग करुन स्वच्छतेविषयी जनजागृती केली जात आहे. संध्याकाळच्या वेळेत स्टेशन, मॉल, मार्केट, वर्दळीच्या जागा अशा ठिकठिकाणी पथनाटयाचे दररोज ४ ते ५ प्रयोग होत असून आरंभ इंटरटेनमेंट संस्थेचे कलावंत प्रभावी सादरीकरण करीत पथनाटयाच्या माध्यमातून स्वच्छतेचा संदेश सर्वत्र प्रसारीत करीत आहेत.
महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा अभिनव उपक्रम राबविला जात असून यामध्ये ओला, सुका,घरगुती घातक अशा तीन प्रकारे कचऱ्याचे वर्गीकरण घरापासूनच करावे हे अभिनव नाटयातून सादर करण्यात येत आहे. याकरिता बाहुबली या जनमाणसांना आवडलेल्या चित्रपटातील कटप्पा आणि अमरेंद्र बाहुबली या दोन पात्रांच्या माध्यमातून नवी मुंबईत स्वच्छतेला दिले जाणारे महत्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. नवी मुंबईने कचरामुक्त शहराचे सेव्हन स्टार मानांकन प्राप्त केले असून सातत्याने देशात पहिल्या तीन क्रमांकात राहिल्याने नवी मुंबई आता स्पेशल सुपर स्वच्छ लीग कॅटेगरीमधील सुपर स्वच्छ शहर झाले असल्याचे या पथनाटयातून सांगण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे गावाकडून नवी मुंबईत मुलाकडे आलेल्या आजीला कचऱ्यासाठी दोन वेगवेगळे डबे घरात ठेवणे व स्वच्छतेचे नियम याची माहिती हसत खेळत देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर बंद करुन कापडी पिशव्यांचा वापर करण्यासही प्राधान्य देण्याचा संदेश नाटय रुपात देण्यात आलेला आहे. स्वच्छ शहराचा बहुमान मिळालेल्या नवी मुंबई शहराचा जबाबदार नागरिक म्हणून शहर स्वच्छतेत आपले योगदान देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे असा संदेश देत पथनाटयास उपस्थित प्रेक्षक नागरिकांसमवेत स्वच्छतेची शपथ घेऊन या पथनाटयाची सांगता होते.
