चोरट्या महिलेने दिली सहा गुन्ह्यांची कबुली
ठाणे रेल्वे स्थानकावर सोनसाखळी चोरटा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : ठाणे रेल्वे स्थानक परिसरात प्रवाशांच्या गळ्यातील सोनसाखळी लंपास करणाऱ्या महिला आरोपीस पाठलाग करून ठाणे लोहमार्ग पोलिसांनी पकडले. चौकशीत तिने सहा गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे. तिच्याकडून त्या गुन्ह्यातील २७.५ ग्रॅम वजनाचे एकूण दोन लाख ७२ हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात ठाणे लोहमार्ग पोलिसांना यश आले आहे.
ठाणे रेल्वे स्थानकात गर्दीत चढताना अंबरनाथ येथील अनिता सोलंकी या महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र अटकेतील महिला आरोपी हिने हिसकावले होते. ते मंगळसूत्र चोरी करुन पळून जात असताना त्या महिलेला स्थानकातील पोलिसांनी पाठलाग करून पकडले. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर चौकशीत तिने इतरही गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. अशाप्रकारे एकूण सहा गुन्हे उघडकीस आले असून त्या गुन्ह्यांमधील २७.५ ग्रॅम वजनाचे असे एकूण दोन लाख ७२ हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आले आहे. उघडकीस आलेले सहाही गुन्हे हे २०२५ मधील असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. ही कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने व पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) चिमणाजी केंद्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रमोद देशमुख, विजय गोपाळ, पोलिस हवालदार शैलेश सुतार, गीता राउळ, भारती फाळके, गायत्री माळी, पोलिस शिपाई विकास केदार, किशोर मुसळे, गोपाळ बैनाड, हनुमंत खांडेकर या पथकाने केली.
