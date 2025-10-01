दुर्गादेवी विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर नवी मुंबई पोलिसांकडून शहरात चोख बंदोबस्त
दसऱ्यानिमित्त नवी मुंबईला सुरक्षाकवच
देवी विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची जय्यत तयारी
नवी मुंबई, ता. १ (वार्ताहर) : देवीचा विसर्जन सोहळा निर्विघ्नपणे पार पडावा, यासाठी नवी मुंबई पोलिसांनी शहरात चोख बंदोबस्त ठेवला आहे.
नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत ८१६ सार्वजनिक, तर २४०९ घरगुती देवींची स्थापना करण्यात आली आहे. यात ६४८ मूर्ती/घट असून, ४१ घट आहेत. तसेच १२४ फोटो/प्रतिमा असून, तीन ठिकाणी फक्त दांडिया आहे. दुर्गादेवी विसर्जनाच्या दिवशी कुठल्याही प्रकारची अनुचित घटना घडू नये, यासाठी पोलिसांकडून सर्व प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ७ पोलिस उपआयुक्त, ११ सहाय्यक पोलिस आयुक्त, ७२ पोलिस निरीक्षक, २७० सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक असे २,२०० पोलिस कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्याशिवाय नऊ स्ट्रायकिंग फोर्स, दोन क्यूआरटी, दोन आरसीपीचे तसेच होमगार्ड तैनात करण्यात आले आहेत. तसेच विसर्जन स्थळ, मिरवणुकीचे मार्ग यावर कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडु नये, यासाठी प्रशिक्षित बॉम्ब शोधक, नाशक पथक तैनात करण्यात आले आहेत.
सीसीटीव्हींचे जाळे
नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत परिमंडळ-१ मध्ये २४९, परिमंडळ-२ २३६ आणि परिमंडळ-३ मध्ये ३३९ विसर्जन स्थळावर दुर्गादेवीचे विसर्जन होणार आहे. पोलिस आयुक्तालयाकडून महत्त्वाच्या विसर्जन घाटावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत, तर उर्वरित ठिकाणी स्थानिक पोलिस ठाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून विसर्जन मिरवणुकांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
दुर्गादेवीचा विसर्जन सोहळा निर्विघ्नपणे पार पडावा, यासाठी नवी मुंबई पोलिसांकडून शहरात तसेच विसर्जन स्थळावर चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
- योगेश गावडे (सहाय्यक पोलिस आयुक्त-विशेष शाखा)
