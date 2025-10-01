झेंडूच्या फुलांना पावसाचा फटका
अतिवृष्टीमुळे आवक घटली, दसऱ्यालाच भाववाढ
अलिबाग, ता. १ (वार्ताहर)ः साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या दसऱ्यानिमित्त फुल बाजारात गर्दी होत आहे. अलिबाग बसस्थानक परिसर, मुख्य बाजारपेठ, रायगड बाजार परिसरही फुलांनी, आपट्याच्या हिरव्या पानांनी सजली आहे, मात्र पावसामुळे यंदा फुलांच्या किमती वाढल्या आहेत.
बाजारात पिवळा, भगवा प्रकारातील झेंडूच्या फुलांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्री होते. १८० ते २०० रुपये किलो अशा दराने झेंडूच्या फुलांची विक्री होत आहे. देवीच्या पूजेसाठी वापरली जाणारी शेवंती ८० ते १०० रुपये किलो आहे. यासह अस्टर, मोगरा, चाफा, गुलछडी, गुलाब, सोनचाफा या फुलांचा बाजार सुरू आहे. झेंडूच्या फुलांचा हार १२० रुपये, तोरण ५० ते ८० रुपये, पूजेसाठी लागणारे बेल पान, तुळस, दुर्वा १० ते २० रुपये जुडीप्रमाणे विकले जात आहे. दसऱ्याच्या अनुषंगाने तोरण, भाताच्या लाह्या, आंब्याच्या टाहळ्या, आपट्याच्या पानांची जुडी अशा विविध वस्तू बाजारात आणल्या आहेत, मात्र पावसाचा परिणाम विक्रीवर झाल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.
२० ते ५० टक्क्यांची वाढ
बाजारात दरवर्षी झेंडू फुलांची आवक जास्त प्रमाणात होत असते, मात्र पावसामुळे यंदा फुलांचे नुकसान झाले असून, बाजारात आवक घटली आहे. परिणामी, फुलांच्या भावात २० ते ५० टक्क्यांची वाढ झाली असल्याचे फुलविक्रेत्यांनी सांगितले.
फुलांचे सध्याचे भाव
झेंडू - २०० रु. किलो
आपट्याची पाने - १० ते २० रु. जुडी
आंब्याची पाने- २० ते ३० रु. जुडी
भाताच्या लाह्या जुडी - १० ते २० रु. जुडी
फुलांचा लहान हार - ८० ते १२० रु.
मोठे हार - १५० ते २०० रु.
तोरण - ५० ते १०० रु.
