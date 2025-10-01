हेटवणे येथील गतिरोधकाजवळ खड्डा
गतिरोधकाजवळ खड्डा कायम
रोहा ता.१ (बातमीदार) रोहा -सुतारवाडी मार्गावरील हेटवणे येथील बस थांब्याच्या बाजूला गतिरोधक आहे.या गतिरोधका समोरच रस्त्यावर मोठा खड्डा पडलेला आहे. येथून जाणाऱ्या येणाऱ्या दुचाकी चार चाकी वाहनांची आदळआपट होत असते. एक तर कोलाड पासून विले-भागाड पर्यंत रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडलेले आहेत. या खड्ड्यांमुळे जवळपास रस्ता शिल्लक राहिलेला नसून ठिकठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरलेले आहे. एकंदरीत या रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झालेली दिसत आहे. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे रस्त्यावर पडलेले खड्डे पावसाच्या पाण्याने भरत असल्यामुळे ते खड्डे वाहन चालकांना दिसत नाहीत.पाणी भरलेल्या खड्ड्यात खडड्यांचा अंदाज येत नसल्याने वाहन चालकांना तारेवरची कसरत करून मार्ग काढावा लागत आहे. जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे प्रवाशांना मणक्याचा त्रास जाणवत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता तरी खड्डे बुजवावेत अशी हजारो प्रवाशांची मागणी आहे.
