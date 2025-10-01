टिटवाळा नवरात्री उत्सवात नृत्य स्पर्धेचा जल्लोष
टिटवाळा, ता. १ (वार्ताहर) : टिटवाळा येथे सुरू असलेल्या नवरात्रोत्सव २०२५ मध्ये यंदा भक्तिरसात रंगलेल्या कार्यक्रमांसह नृत्य स्पर्धेचाही विशेष जल्लोष अनुभवायला मिळाला. देवीची आराधना, ढोल-ताशांचा गजर आणि दांडिया-गरब्याच्या तालाने सजलेल्या या उत्सवाने संपूर्ण परिसरात एक वेगळीच उत्साही लय निर्माण केली. या वर्षीच्या नृत्य स्पर्धेला स्थानिक पातळीवरीलच नव्हे, तर आजूबाजूच्या गावांमधीलही स्पर्धकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येक नर्तकाच्या सादरीकरणात आत्मविश्वास, सर्जनशीलतेची झलक दिसून आली. प्रत्येक नृत्याला प्रेक्षकांनी टाळ्यांनी कौतुकाची थाप दिली.
प्रथम क्रमांक सिद्धी राकेश एगडे यांनी पटकावला. त्यांनी आपल्या नृत्यशैली आणि मंचावरील आत्मविश्वासामुळे सर्वांचे लक्ष वेधले. द्वितीय क्रमांक स्वरा नाईक हिने मिळवला. तिच्या लयबद्धतेने आणि उत्कृष्ट सादरीकरणाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. तृतीय क्रमांक सृष्टी व दृष्टी भोईर या जोडीने मिळवला. त्यांच्या समन्वय आणि आकर्षक अभिव्यक्तीमुळे मंच गाजला. चतुर्थ क्रमांक स्वामी पंडीत याने पटकावला. त्याच्या जोशपूर्ण नृत्याने प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले. या स्पर्धेचे परीक्षण अनुभवी सिध्दांत पवार यांनी केले. त्यांनी सर्व स्पर्धकांच्या प्रयत्नांचे आणि प्रतिभेचे मनःपूर्वक कौतुक केले तसेच योग्य ठिकाणी मार्गदर्शनही दिले.
संपूर्ण कार्यक्रमात प्रेक्षकांचा कडकडाट, रंगीबेरंगी वेशभूषा, आकर्षक रोषणाई आणि देवीभक्तीची ऊर्जा यामुळे नवरात्रीचा खऱ्या अर्थाने सांस्कृतिक सोहळा साकारला. शेवटी, टिटवाळा नवरात्रोत्सव समिती २०२५ तर्फे सर्व विजेते स्पर्धक आणि सहभागी यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करण्यात आले.
