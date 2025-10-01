काळभैरव महाराजांचा पारंपरिक नवरात्रोत्सव सुरू
काळभैरव महाराजांचा पारंपरिक नवरात्रोत्सव सुरू
गोंधळ, ढोल-ताशांच्या गजरात ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग
माणगाव, ता. १ (वार्ताहर) : माणगाव तालुक्यातील पन्हळघर बुद्रुक गावाचे ग्रामदैवत श्री काळभैरव महाराजांचा पारंपरिक नवरात्रोत्सव सोमवारी मंगलमय वातावरणात देवघटी बसवून मोठ्या उत्साहात सुरू झाला. पन्हळघरवासीयांसाठी हा उत्सव श्रद्धा, भक्ती आणि परंपरेचा संगम ठरतो.
ब्रिटिश काळापासून आजवर टिकून असलेली ही परंपरा गावकऱ्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. काळभैरव महाराजांसोबत जोगेश्वरी, सोमजाई आणि काळीकामाता ही इतर ग्रामदैवते या देवस्थानात विराजमान आहेत. गावाच्या पायथ्याशी असलेल्या या मंदिराचे सध्या नव्याने बांधकाम सुरू असून, ग्रामस्थांच्या सामूहिक श्रमदानातून भव्य मंदिर उभारले जात आहे. त्यामुळे या उत्सवाचे महत्त्व यंदा अधिकच वाढले आहे. सोमवारी सकाळपासूनच गावातील रस्त्यांवर भक्तांची मोठी गर्दी उसळली होती. गोंधळ, ढोल-ताशे, लेझीम, शंखनाद आणि घंटानाद यामुळे संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला. पारंपरिक विधीपूर्वक पूजाअर्चा केल्यानंतर महाआरती झाली. या वेळी महिलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांपर्यंत सर्वांनी सहभाग घेतला. गावाबाहेर कामधंद्याच्या निमित्ताने गेलेले अनेक ग्रामस्थसुद्धा खास या उत्सवासाठी परतले होते. देवस्थानचे पुजारी व मानकरी यांनी काळभैरव महाराजांच्या चरणी गावाच्या उन्नतीसाठी आणि सर्व ग्रामस्थांच्या कल्याणासाठी गाऱ्हाणे मांडले. महाआरतीवेळी अक्षतांची उधळण करून भैरवनाथ महाराज की जय!, असा जयघोष करत वातावरण दुमदुमले. ग्रामस्थांनी सांगितले की, पन्हळघरचा नवरात्रोत्सव हा फक्त धार्मिक सोहळा नसून गावातील एकोप्याचे प्रतीक आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.