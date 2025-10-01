पंचायत समिती सभापतीपदांचे आरक्षण जाहीर
पालघर, ता. १ (बातमीदार) : जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांचे आरक्षण शासन नियम व तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात आले आहे. त्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. या आरक्षणानुसार पालघर पंचायत समितीचे सभापतीपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. वसई, मोखाडा, डहाणू आणि विक्रमगड पंचायत समित्यांची सभापती पदे अनुसूचित जमाती महिला (एसटी) प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत. तसेच तलासरी, जव्हार आणि वाडा पंचायत समित्यांची सभापती पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदांचे प्रवर्ग या आरक्षणामुळे निश्चित झाले आहेत. आगामी निवडणुकांसाठी आवश्यक ती सर्व तयारी शासन नियमांनुसार पार पाडली जाईल. सभापती पद ग्रामस्तरावरील विकासकार्ये, शासकीय योजना आणि स्थानिक प्रशासनाचे कार्य प्रभावीपणे राबविण्यास महत्त्वाचे आहे. या आरक्षणाद्वारे स्थानिक पातळीवरील प्रशासन अधिक सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक पद्धतीने कार्यरत राहील, असा प्रशासनाचा उद्देश आहे.
