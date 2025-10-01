पालघर जिल्ह्यातील ४८ विशेष शिक्षक कायम
समावेशित शिक्षण उपक्रमाला गती; दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मिळणार सातत्यपूर्ण शिक्षण
पालघर, ता. १ (बातमीदार) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील कंत्राटी विशेष शिक्षकांना कायमस्वरूपी पदावर नियुक्ती देण्यात आली. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्या हस्ते मंगळवारी (ता. ३०) एकूण ४८ विशेष शिक्षकांना कायमस्वरूपी नियुक्तीचे आदेश दिले. यात पालघरमधील ४०, बृहन्मुंबई पालिकेअंतर्गत सात व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचे कार्यालयअंतर्गत एक असे शिक्षक समाविष्ट आहेत.
२००४ पासून समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विशेष विद्यार्थ्यांसाठी समावेशित शिक्षण उपक्रम राबविला जात आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, वैद्यकीय व सामाजिक गरजांची पूर्तता व्हावी म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर विशेष शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली होती. सुरुवातीला मानधन तत्त्वावर कार्यरत असलेले हे शिक्षक आता कायमस्वरूपी पदावर कार्यरत राहणार आहेत.
जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील १५० केंद्रशाळांपैकी ४८ विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सातत्यपूर्ण, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार असून, समावेशित शिक्षण उपक्रमाला नवी उभारी मिळाली आहे.
विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडविण्यासाठी समावेशित शिक्षण उपक्रम महत्त्वाचा आहे. विशेष शिक्षकांची कायमस्वरूपी नेमणूक ही या उपक्रमाला नवे बळ देणारी ठरेल. यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्र अधिक सक्षम व सर्वसमावेशक होईल, असा मनोज रानडे यांनी व्यक्त केला.
