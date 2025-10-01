दसऱ्याच्या मुहूर्तावर खरेदीचा उत्सव
दसऱ्याच्या मुहूर्तावर खरेदीचा उत्सव
आकर्षक सवलतींसह बाजारात उत्साह
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : नऊ दिवस अंबे आईच्या जागरानंतर गुरुवारी (ता. २) दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सीमोल्लंघन करून खरेदीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी ठाणेकर सज्ज झाले आहेत. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक दसऱ्याचा असल्याने दागिन्यांपासून नवीन मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपर्यंत आणि स्वप्नातील घरांच्या बुकिंगचा जोरदार बेत आखण्यात येत आहे. यामुळे ठाण्यातील बाजारात ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनीही आकर्षक सवलतींचा पाऊस पाडला असून, बाजारात उत्साह पाहायला मिळतोय.
जीएसटी कमी झाला असला तरी महागाईचा फेरा कायम असूनही उत्साह आणि आनंदासमोर खर्चाची पर्वा न करता दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बाजारात मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होण्याची शक्यता आहे. दसऱ्यापूर्वी दोन दिवसांपासून बाजारात झेंडूची फुले, आपट्याची पाने, तोरण आणि हार घेण्यासाठी गर्दी दिसत आहे. तसेच, विविध चविष्ट श्रीखंड, रबडी, गुलाबजामून आणि मिठाई तसेच पेढे आणि बर्फी यांसाठीही दुकानात चांगली खरेदी सुरू आहे. सकाळी पूजा आणि दुपारी गोड पदार्थांच्या जेवणानंतर खरेदीसाठी बाजारात गर्दी वाढण्याचा अंदाज आहे. सोने, वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची या वेळी मोठ्या प्रमाणात खरेदी होण्याची अपेक्षा आहे.
इलेक्ट्रॉनिक व मोबाईल दुकानांमध्ये विशेष सवलती जाहीर करण्यात आल्या असून, शून्य डाऊन पेमेंट आणि हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याची सवलत असल्यामुळे मोबाईल खरेदीवर भर पडण्याची शक्यता आहे. तसेच, सराफांकडे यंदा कमी वजनाच्या दागिन्यांचे भरपूर प्रकार उपलब्ध आहेत. सोन्याच्या किमती लाखांच्या घरात गेल्यामुळे अर्धा ते एक तोळा वजनाच्या दागिन्यांमध्ये ग्राहकांचा कल दिसत आहे. कमी वजनाच्या कानातले, आंगठ्या, सोनसाखळ्या, नेकलेस तसेच चांदीचे दागिने आणि शिक्के यांचाही खूप खप आहे. घर खरेदीसाठीही विकसकांनी आकर्षक ऑफर देऊन खरेदीला चालना दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.