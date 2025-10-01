दिवाळीनिमित्त वस्तूंचे प्रदर्शन
डोंबिवली ब्राह्मण उद्योजक प्रतिष्ठानचा उपक्रम
डोंबिवली, ता. १ : डोंबिवली ब्राह्मण उद्योजक प्रतिष्ठान ही संस्था लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी कार्यरत आहे. या संस्थेचा एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे ग्राहक भेट प्रदर्शन व विक्री, ज्यामुळे केवळ डोंबिवलीतीलच नव्हे, तर बाहेरून येणाऱ्या अनेक व्यावसायिकांना व्यवसायाची संधी उपलब्ध होते. गेल्या चार वर्षांपासून या उपक्रमाद्वारे लघु उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी मदत केली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाला प्रेरणा मानत या संस्थेने कमी दरात स्टॉल उपलब्ध करून देऊन प्रदर्शन आयोजित केले आहे. दिवाळीच्या सणाचे औचित्य साधून ग्राहक भेट (पुष्प नववे) हे प्रदर्शन शनिवार, ४ ऑक्टोबर आणि रविवार, ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सर्वेश हॉल, डोंबिवली (पूर्व) येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात ३५ उद्योजक सहभागी होत असून, खरेदीसाठी येणाऱ्या डोंबिवलीकरांसाठी हे प्रदर्शन विनामूल्य आहे.
प्रदर्शनात गृह उपयोगी वस्तू, सणासाठी भेटवस्तू, कपडे, ज्वेलरी तसेच लाइव्ह फूड स्टॉल यांचा समावेश आहे, अशी माहिती संस्थेच्या सहकार्यवाहक मानसी केतकर यांनी दिली. प्रदर्शनाचे खास आकर्षण म्हणजे नागझिरा अभयारण्य येथील आदिवासी लोकांनी बनवलेल्या विविध वस्तू, कपडे आणि ज्वेलरी खरेदी करता येणार आहेत. लघु उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायात प्रगती होण्यासाठी अशा विविध उपक्रमांचा डोंबिवली ब्राह्मण उद्योजक प्रतिष्ठान या संस्थेतर्फे नियमित आयोजन करण्यात येत असल्याचे संस्थेच्या अध्यक्षा श्रुती आठल्ये यांनी सांगितले. संस्थेने सर्वांना आवाहन केले आहे, की प्रदर्शनाला भेट देऊन लघु उद्योजकांकडून खरेदी करून दिवाळीचा आनंद दुप्पट करा.
