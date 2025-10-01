सफाळे येथे जिल्हा स्तरीय आदिवासी हक्क व विचार सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसा
घुसखोरीविरोधात निघणार विशाल मोर्चा
सफाळे येथे आदिवासी क्रांतिकारकांच्या इतिहासासाठी लढण्याचा निर्धार
तुफान पावसात ठाणे आणि जिल्ह्यातून कार्यकर्ताची हजेरी
पालघर, ता. १ (बातमीदार) ः आदिवासी क्रांतिकारकांच्या योगदानाची जाणीव नव्या पिढीला करून देण्याच्या उद्देशाने विश्व आदिवासी अधिकारदिनानिमित्त रविवारी (ता. २८) सफाळे येथे जिल्हास्तरीय आदिवासी हक्क व विचार सभा पार पडली. आदिवासी कार्यकर्त्यांनी आणि संघटनांनी हा प्रचार आणि जागृती करण्याची जबाबदारी घ्यावी, असे विचार आमदार राजेंद्र गावित यांनी मांडले. आदिवासी समाजात इतर समाजाची घुसखोरी सहन केली जाणार नसून शहादा येथे निघालेल्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्यात सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने विशाल मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले.
आदिवासी हक्क आणि अधिकार जाणीव, जागृती करण्यासाठी समाजबांधवांनी आधी आदिवासी बनायला शिकले पाहिजे. यासाठी आदिवासी संस्कृती, परंपरा टिकवून ठेवले पाहिजे. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांचे अंत्यसंस्कार आदिवासी पद्धतीने केल्याचे उदाहरण देत आपण इतर समाजाचे अनुकरण थांबवावे, असे आवाहन डॉ. सुनील पऱ्हाड यांनी केले. प्रमुख वक्ते प्रा. रोहिदास वाजे यांनी आदिवासी हक्क आणि अधिकार यावर प्रभावी मार्गदर्शन केले. ज्येष्ठ कार्यकर्त्या मीना धोदडे यांनी आदिवासींच्या संघर्षशील इतिहासाची, त्यागाची आणि स्वाभिमानाची ज्वलंत उदाहरणे देत आदिवासी विचारधारेत समाजाने जोडून राहण्याचे आवाहन केले. गजानन पागी, काशिनाथ वरठा यांनी विचार मांडले.
रविवारी सभेला ठाणे, वाडा, तलासरी, विक्रमगड, डहाणू तालुक्यातून मोठ्या संख्येने आदिवासी कार्यकर्ते उपस्थित होते. विशेष म्हणजे तुफान पावसातही कार्यकर्ते शेवटपर्यंत उभे राहिले. या सभेला गणेश पडवळे, संतोष भावर, संतोष ठाकरे, रुपेश धांगडा, नरेश भगत, मनोज उराडे, सुरेश भोईर, नथु पिलेना, संतोष बोंबाडी, विश्वनाथ मालकरी, प्रमोद सांबरे, किसन बोंबाडी, प्रशील वरठा, सुनील घोष, निर्मला पांढरे यांच्यासह सफाळे व परिसरातील शेकडो ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला.
फोटो सफाळे येथे आदिवासी हक्क परिषद
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.