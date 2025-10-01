वसईतील रस्ते , उड्डाणपूल आणि रेल्वे ब्रीजच्या कामांसाठी आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
वसईच्या विकासासाठी स्नेहा दुबे यांची फडणवीसांशी चर्चा
विरार, ता. १ (बातमीदार) ः वसईच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असलेल्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी वसईतील महत्त्वाचे रस्ते, उड्डाणपूल व रेल्वे ओव्हर ब्रिजच्या कामांना गती देण्यासाठी मंगळवारी (ता. ३०) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
वसई-विरार शहर पालिका क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, उड्डाणपूल आणि रेल्वे ओव्हर ब्रिजचे प्रस्ताव मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. वसईच्या आमदार म्हणून निवडून आल्यावर नागपूर येथील पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी या प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधले. त्यानंतर या प्रश्नावर शासन आणि एमएमआरडीए यांच्याबरोबर पत्रव्यवहार आणि बैठका आयोजित करून या प्रश्नांचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
याच अनुषंगाने आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी एमएमआरडीएच्या मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन या प्रस्तावांबाबत सविस्तर चर्चा केली. यानुसार पालिकेकडून पाठविलेल्या प्रस्तावांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे आढळून आले. यासाठी २५ सप्टेंबर रोजी पुन्हा आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी एमएमआरडीएचे अधिकारी आणि पालिकेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन या प्रस्तावांच्या आराखड्यावर चर्चा केली आणि त्याप्रमाणे आराखडे सुधारित करण्याच्या व परिपूर्ण प्रस्ताव दोन दिवसांत पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार या पालिकेने एमएमआरडीएकडे प्रस्ताव सादर केले.
या प्रस्तावांना त्वरित मान्यता देण्यासाठी स्नेहा दुबे पंडित यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. या वेळी फडणवीस यांनी वसई तालुक्यातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि वाहतूक समस्या याकडे आपले लक्ष असून, एमएमआरडीएच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येईल, असे सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.