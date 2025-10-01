शासकीय योजनांची जत्रा
कल्याणमध्ये सेवा पंधरवाडा कार्यक्रम
कल्याण, ता. १ (वार्ताहर) : तालुक्यात १७ सप्टेंबरपासून छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत सेवा पंधरवाडा राबविण्यात येत असून, त्याअंतर्गत पांदण रस्ते मोहिमेसह सर्वांसाठी घरे या उपक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी होत आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या संकल्पनेनुसार शासकीय योजनांची जत्रा आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मंगळवारी (ता. ३०) सिद्धिविनायक मंदिर हॉल, टिटवाळा येथे उपविभागीय अधिकारी विश्वास गुजर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासकीय योजनांची जत्रा पार पडली. या जत्रेत महसूल, पंचायत समिती, भूमी अभिलेख, कृषी, कामगार कल्याण, आदिवासी विकास, आरोग्य यांसारख्या विविध शासकीय विभागांच्या सेवा एका छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
कार्यक्रमात लाभार्थींना विविध लाभ वाटप, दाखले वितरण, आरोग्य तपासणी यांसह शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली महाविस्तार एआय ॲप डाऊनलोड करण्यास मदत करण्यात आली तसेच कृषी विभागाच्या ठाणे यूट्युब चॅनेलला सबस्क्राइब करण्याबाबत मार्गदर्शन झाले. पशुधन विभागाने ७५ माहिती पुस्तिका वाटप केल्या. शिक्षण विभागाने विविध योजना समजावून सांगितल्या. आरोग्य विभागाकडून ८९ लोकांची तपासणी करण्यात आली. आभा कार्ड ५१ लाभार्थ्यांना तर आयुष्यमान कार्ड ३० लाभार्थ्यांना देण्यात आले. पशुधन विभागाने ३५, महिला व बालविकास विभागाने ३०, कामगार कल्याण विभागाने ६१ लाभार्थ्यांना लाभ पुरविला. संजय गांधी योजनेअंतर्गत १८, तर पुरवठा विभागाने २२ लाभार्थ्यांना रेशन कार्ड वाटप केले. याशिवाय ४७ उत्पन्न, वय, अधिवास आणि राष्ट्रीयत्वाचे दाखले दिले गेले.
कार्यक्रमात तहसीलदार कार्यालयाचे मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी व तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी सांगितले, की हा कार्यक्रम शासनाचा सकारात्मक व लोकाभिमुख चेहरा जनतेसमोर मांडण्याचा उपक्रम आहे आणि याचा लाभ तालुक्यातील असंख्य नागरिकांनी घेतला आहे.
एका छताखाली सेवा
शासनाच्या विविध विभागांच्या सेवा एका छताखाली उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. सर्व शासकीय विभाग - महसूल विभाग, पंचायत समिती, भूमी अभिलेख विभाग, कृषी विभाग, कामगार कल्याण विभाग, अदिवासी विकास विभाग, आरोग्य विभाग या सर्व विभागांना सहभागी करून घेऊन शासकीय योजनांची जत्रा हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम पार पाडण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत अनेक लाभार्थ्यांना लाभ वाटप, विविध दाखले वाटप, आरोग्य तपासणी इत्यादी उपक्रम राबविण्यात आले तसेच शासनामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. या कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत महाविस्तार एआय ॲप डाऊनलोड करून देण्यात आले.
