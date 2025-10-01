बाजारपेठांमध्ये खरेदीचा उत्साह
नवी मुंबईत दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला गर्दी
तुर्भे, ता.१ (बातमीदार): साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या दसऱ्याच्या निमित्ताने बाजारात उत्साहाचे वातावरण दिसून आले. नवी मुंबई परिसरातील वर्दळीची ठिकाणे आणि मुख्य बाजारपेठा झेंडुची फुले, आपट्याच्या हिरव्या पानांनी सजली होती.
दसऱ्याच्या मुहूर्तावर घरातील लक्ष्मी म्हणून गणले जाणारे घर, इमारत, वाहन तसेच घरातील इतर वस्तुंच्या पूजनासाठी भाताचे कणीस, आंब्याची पाने, झेंडू आणि विविध प्रकारची रानफुलांनी तसेच विविध फुलांच्या आकर्षक अशा तोरणांनी बाजार सजला आहे. बाजारात दसऱ्याच्या पूर्व संध्येला सर्वत्र फुलांची विक्री जोरात सुरू असल्याचे चित्र शहरात पाहायला मिळत आहे. बाजारात पिवळा, भगवा, नामधारी, लाल या प्रकारातील झेंडूच्या फुलांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्री होते. १०० ते १६० रुपये किलो भावाने झेंडूच्या फुलांची विक्री होत आहे. देवीच्या पूजेसाठी वापरली जाणारी शेवंती १०० ते २०० रुपये किलो आहे. याशिवाय अस्टर, मोगरा, जाई, जुई, चाफा, गुलछडी, गुलाब, सोनचाफा, जरभरा फुलांना मागणी आहे.
पुणे, नगर, नाशिकचे विक्रेते दाखल
नवी मुंबई शहरातील बाजारात पुणे नगर, नाशिक जिल्ह्यातून टेम्पोतुन फुलांची विक्री होत आहे. झेंडूच्या फुलांचा हार १०० रुपये, तोरण ५० ते १५० रुपये, पूजेसाठी लागणारे बेल पान, तुळस, दुर्वा १० ते २० रुपये जुडी, भाताची लोंबी २० रु, आंब्याची पाने २० ते ३० रुपये जुडी, सोनुलीची फुले २० ते ४० तर अफाट्याची पानांची जुडी १० ते ३० रु जुडीप्रमाणे विकले जात आहे.
