बेकायदा बंगला उभारणीप्रकरणी भूमाफियांवर गुन्हा
डोंबिवली पश्चिमेतील दोघांवर गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १ : डोंबिवली पश्चिमेतील महात्मा फुले रोडवरील नवागाव महसुली हद्दीत गायकवाडवाडी भागात एका बंगल्याची बेकायदा उभारणी केल्याप्रकरणी दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात नितीन नामदेव गायकवाड व विश्वनाथ नामदेव गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या न घेता या भागात बंगला उभारण्यात आला होता. ह प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त राजेश सावंत यांच्या पुढाकाराने पालिकेने विष्णुनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना आणि नियोजन अधिनियम (एमआरटीपी) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. पालिकेने नितीन व विश्वनाथ यांना अधिकृत कागदपत्र दाखल करण्यासाठी आणि सुनावणीला हजर राहण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या, पण दोघेही सुनावणीला हजर झाले नाहीत आणि आवश्यक कागदपत्रेही सादर केली नाहीत. त्यामुळे सहाय्यक आयुक्तांनी या बांधकामाला अनधिकृत घोषित करून १५ दिवसांत भुईसपाट करण्याचा आदेश दिला होता, परंतु नितीन आणि विश्वनाथ यांनी पालिकेच्या नोटिसांचे पालन न करता बंगला तोडण्याचे काम केले नाही. यावरून पालिकेने अधीक्षक अर्जुन वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विष्णुनगर पोलिस ठाण्यात यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.
