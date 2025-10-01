नारीशक्तीला सुरक्षेचे कवच
रबाळे येथे ८०० मुलींचे लसीकरण
वाशी, ता.१ (बातमीदार) ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला मूर्त रूप देत आणि ‘राष्ट्र प्रथम प्रेरणा ७५ वर्ष-स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियानांतर्गत रबाळे येथील छत्रपती शाहू महाराज विद्यालयात एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेचा दुसरा टप्पा उत्साहात पार पडला. माजी महापौर सुधाकर सोनवणे यांच्या दूरदृष्टीतून आणि माजी नगरसेविका रंजना सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनातून राबविण्यात आला आहे.
रोटरी क्लब ऑफ सॅटेलाईट नवी मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली. या टप्प्यात पीएम श्री राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज विद्यालय, मान्यवर कांशीरामजी हिंदी विद्यालय आणि इंदिरा गांधी हिंदी विद्यालयातील ९ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थिनींना कर्करोगाविरुद्ध लसीचा पहिला डोस देण्यात आला. स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. ज्योती बोबे यांनी पालकांना लसीचे महत्त्व सांगताना सहभागासाठी प्रोत्साहित केले. या मोहिमेत रोटरी आंतरराष्ट्रीयचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर हर्ष मुकुलसर, प्रमोद मिश्रा, ललित माणिक, विद्या कांतझा, दिवाकर सिंग तसेच रोटरी क्लब ऑफ ठाणे हिल्सचे अध्यक्ष समीर लिमये उपस्थित होते.
मोहिमेचा दुसरा टप्पा
शालेय प्रशासनाकडून स्नेहल विशे, अमोल खरसांबळे आणि जे. पी. पाल यांचे सहकार्य मिळाले. वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या ‘जीविका’च्या डॉ. रामसागर वर्मा, डॉ. रुचिता टावरे, डॉ. ज्योती बोबे आणि नर्सिंग स्टाफ यांनी लसीकरणाची जबाबदारी पार पाडली. अभियान समन्वयक म्हणून अविनाश जाधव आणि विनायक थिटे यांनी टीमसह महत्त्वाची भूमिका बजावली. पहिल्या टप्प्यात ८०० हून अधिक विद्यार्थिनींना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला. त्यानंतर मार्चमध्ये दुसरा डोस देऊन लसीकरण पूर्ण करण्यात आले.
