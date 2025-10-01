वॉशिग सेंटरवाल्याची चलती
वॉशिग सेंटरवाल्याची चलती
वाशी, ता. १ (बातमीदार) ः साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असणाऱ्या विजयदशमीच्या मुहूर्तावर वाहने धुऊन त्याची पूजा करण्यात येते. वाहने धुण्यात येत असल्यामुळे वाहनचालक हे गाडी वॉशिंग करण्यासाठी वॉश रूमवर दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येपासूनच रांग लाऊन उभे असतात. गाडी वॉशिंग करण्यासाठी वाहनचालकदेखील मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे मुहूर्तावर वॉशिंग सेंटरवाल्यांची चलती झाली आहे.
नेहमीपेक्षा जास्त वाहने वॉशिंग सेंटरवर येत असल्यामुळे वॉशिंग सेंटरवालेदेखील फक्त पाण्याचा फवारा मारून शॉपने वाहने धुऊन देतात. वाहनांची जास्त प्रमाणात गर्दी होत असल्यामुळे वॉशिंग सेंटरवालेदेखील जलद गतीने वाहने धुऊन देतात. फक्त वरूनच पूर्णपणे गाडी साफ करून देतात. मात्र पूर्णपणे गाडी चांगल्या पद्धतीने साफ करून देत नसल्यामुळे वाहनचालकांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली आहे. दुचाकी १५० रुपये, तीनचाकी ३०० व चारचाकी ४०० रुपयांचे शुल्क वाहने धुण्यासाठी आकारले जात आहे.
जास्त प्रमाणात वाहने येत असल्यामुळे गाडी पूर्णपणे साफ करायला वेळ कमी पडतो, मात्र जेवढ्या चांगल्या पद्धतीने गाडी साफ करून देता येईल तितक्या पद्धतीने करण्यात येत आहे, मात्र नेहमीपेक्षा दसऱ्याच्या मुहूर्तावर जास्त गाड्या वॉशिंगसाठी येतात.
प्रवीण सोनववणे, वॉशिंग सेंटरचालक
दसरा असल्यामुळे गाडी वॉश करण्यासाठी आलो आहे, मात्र गाडी धुऊन घेण्यासाठीदेखील १ ते १.३० वाट बघावी लागत आहे, पण या दिवशी नेहमीपेक्षा चांगल्या पद्धतीने साफ करून देण्यात येत नाही.
सागर कांबळे, वाहनचालक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.