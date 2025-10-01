मद्यप्राशन करून प्रवासी वाहतूक करू नये
वाहतूक पोलिसांकडून रिक्षाचालकांना मार्गदर्शन
खारघर, ता. १ (बातमीदार) ः रिक्षाचालकांनी गणवेश परिधान करून रिक्षा वाहतूक करावी, नागरिकांशी सौजन्याने वागावे तसेच मद्यप्राशन करून रिक्षा वाहतूक करू नये अन्यथा कारवाई केली जाईल, अशा सूचना खारघर वाहतूक पोलिसांनी रिक्षाचालकांना केल्या आहेत.
खारघर शहराचा वाढता विकास आणि लोकसंख्येमुळे रिक्षाचालकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. दरम्यान, खारघर परिसरातील गाव तसेच तळोजा, फरशीपाडा आदी भागात जवळपास दोन हजार रिक्षाचालक व्यवसाय करीत आहेत. रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची संख्या अधिक आहे. दरम्यान, काही रिक्षाचालक वाहतूक नियमांचे उलंघन करीत असल्याच्या तक्रारी प्रवासीवर्गाकडून वाहतूक पोलिसांना प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने खारघर वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जमील शेख यांच्या मार्गदर्शखाली पोलिस उपनिरीक्षक भरत थिटे, पोलिस कर्मचारी साळुंखे यांनी मंगळवारी खारघर रेल्वेस्थानकातील रिक्षाथांब्यावर रिक्षाचालकांशी संवाद साधून रिक्षा वाहतूक करताना गणवेश परिधान करावे, नागरिकांसी सौजन्याने वागावे, वाहतुकीस अडथळा होणार नाही, याकडे लक्ष देत रिक्षाथांब्यावर योग्य प्रकारे रिक्षा उभी करावी, भरधाव वेगाने रिक्षा चालवू नये, क्षमतेपेक्षा प्रवासी वाहून करू नये, रिक्षामध्ये सर्व पेपर ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच मद्यप्राशन करून वाहतूक करू नये, अशा अनेक सूचना रिक्षाचालकांना दिल्या. या वेळी जवळपास ४० रिक्षाचालक उपस्थित होते.
