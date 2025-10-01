रस्त्यांच्या दुरावस्थे विरोधात संघर्ष समिती आक्रमक
रस्त्यांच्या दुरवस्थेविरोधात संघर्ष समिती आक्रमक
कामातील गैरव्यवहारांची चौकशी, निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाईची मागणी
मनोर, ता. २६ ः तालुक्याच्या पूर्वेकडील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत पालघर तालुका पूर्व विभाग संघर्ष समितीच्या वतीने बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांना जाब विचारला. कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी यांच्या कार्यालयात उपविभागीय अभियंता अजय जाधव आणि शाखा अभियंत्यांच्या उपस्थितीत बैठकीत पूर्व विभागातील रस्त्यांच्या कामातील गैरव्यवहार आणि ठेकेदारांनी केलेल्या निकृष्ट दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
कोकणेर-कुंभवली रस्ता आणि चहाडे-तांदुळवाडी रस्त्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर करवाई करावी, नागझरी-मासवन रस्ता, वरई आणि पारगाव रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याची मागणी करण्यात आली. बांधकाम विभाग ठेकेदारांची सेवा करत असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
रस्त्यांच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी आणि निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांकडून रस्त्यांची कामे नव्याने करून घेतली जातील. कामचुकार ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी यांनी दिले.
या वेळी माजी पंचायत समिती सदस्य कमलाकर अधिकारी, तुषार पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते गंगाराम घरत, अजय पाटील, भावेश पावडे, वैभव पाटील, प्रफुल पावडे, धीरज पाटील, कुणाल पाटील, आशिष पाटील, प्रज्योत पाटील आणि हार्दिक पाटील उपस्थित होते.
आंदोलनाचा इशारा
येत्या दोन महिन्यामध्ये रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा पालघर तालुका पूर्व विभाग संघर्ष समितीच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग पालघर मुख्य कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी यांना देण्यात आला.
