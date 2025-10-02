''झोपु'' योजनेला मिळाली चालना
‘झोपु’ योजनेला चालना
आमदार संजय केळकर यांच्या प्रयत्नांना मिळाले यश
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : खोपट परिसरातील आनंद आझाद हाउसिंग सोसायटीची झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला चालना मिळाल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेबाबत आमदार संजय केळकर यांनी यशस्वी पाठपुरावा केला. नुकत्याच झालेल्या संयुक्त बैठकीत त्यांनी तब्बल १९ वर्षे रखडलेल्या योजनेला चालना दिल्याने रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
आनंद आझाद हाउसिंग सोसायटीची झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गेली १९ वर्षे ठप्प आहे. यामुळे तब्बल १०७ कुटुंबे हक्काच्या घरांपासून वंचित राहिल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. या काळात विकसक बदलले, पण इमारत काही उभी राहिली नाही. अखेर येथील रहिवाशांनी संजय केळकर यांची भेट घेत व्यथा मांडली. केळकर यांनी तातडीने शासकीय विश्रामगृहात विकसक, एसआरए अधिकारी आणि रहिवाशांची संयुक्त बैठक घेत चर्चा केली. या वेळी एसआरएचे राजकुमार पवार, बांगर आणि विकसक यांच्यासह अनेक रहिवासी उपस्थित होते.
गेल्या १९ वर्षांत झालेली फरपट आणि विकसकांचा भोंगळ कारभार यामुळे कुटुंबांची झालेली वाताहत याचा पाढा रहिवाशांनी वाचला. केळकर यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना देतानाच विकसकालादेखील १५ दिवसांची मुदत दिली. या वेळी विकसकाने १५ दिवसांत बांधकाम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. विकसक याकामी असमर्थ ठरल्यास स्वयंपुनर्विकासाची योजना हाती घेऊ, असा इशाराही केळकर यांनी दिला.
शहरात अनेक ठिकाणी पुनर्वसनाच्या आणि पुनर्विकासाच्या योजना विकसकामुळे रखडल्या असून, रहिवाशांना भाडेही मिळत नाही आणि हक्काचे घरही मिळत नाही. या योजनांना चालना देण्यात आम्हाला यश येत असून, खोपट येथील शेकडो रहिवाशांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. त्यांना घरे मिळेपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही.
- संजय केळकर, आमदार, भाजप
