दिवाळीकरिता कोकणात रेल्वेच्या विशेष गाड्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : दिवाळीच्या सुट्टीत कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची व पर्यटकांची मोठी गर्दी लक्षात घेऊन कोकण रेल्वे प्रशासनाने जादा गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोकण रेल्वेने एलटीटी-मडगाव साप्ताहिक विशेष ट्रेन, तर पनवेल-चिपळूदरम्यान अनारक्षित मेमू गाड्या चालविण्याची घोषणा केली आहे. मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना या विशेष गाड्यांमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ट्रेन क्रमांक ०१००४ मडगाव-एलटीटी साप्ताहिक विशेष ट्रेन ५, १२ व १९ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४.३० वाजता मडगावहून सुटेल. परतीची ०१००३ एलटीटी-मडगाव विशेष गाडी सोमवार ६, १३ व २० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८.२० वाजता मडगावहून सुटेल. या गाड्यांना करमाळी, थिवीम, सावंतवाडी रोड, कुडाळ, सिंधुदुर्ग, कणकवली, वैभववाडी रोड, राजापूर रोड, वलिवडे, अडवली, रत्नागिरी, संगमेश्वर रोड, चिपळूण, खेड, माणगाव, रोहा, पेण, पनवेल व ठाणे येथे थांबा देण्यात आला आहे.
पनवेल-चिपळूण मेमू विशेष
ट्रेन क्रमांक ०११६० चिपळूण-पनवेल अनारक्षित मेमू विशेष ३ ते २६ ऑक्टोबरदरम्यान प्रत्येक शुक्रवार ते रविवारी धावणार आहे. ही गाडी सकाळी ११.०५ वाजता चिपळूणहून सुटेल. परतीसाठी ट्रेन क्रमांक ०११५९ पनवेल-चिपळूण मेमू दुपारी ४.४० वाजता सुटेल. या गाडीला अंजनी, खेड, दिवाणखवटी, विन्हेरे, करंजाडी, सापेवामे, वीर, गोरेगाव रोड, माणगाव, इंदादूर, कोलाड, रोहा, नागोठाणे, कासू, पेण, जिते, आपटा व सोमाटाणे येथे थांबा असेल.
