''ठाणेकरांसाठी गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी कटीबद्ध

पालिका आयुक्त सौरभ राव यांचे प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : ठाणे महापालिकेत काम करणाऱ्या प्रत्येकाची निती, धोरण, कामाची पद्धत लोकहितकारी असली पाहिजे. ठाणेकरांना गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी कटीबद्ध राहण्याची प्रतिज्ञा आम्ही सगळे आजच्या वर्धापन दिनी करतो आहोत, असे प्रतिपादन आयुक्त सौरभ राव यांनी केले.
ठाणे पालिकेचा ४३वा वर्धापन दिन बुधवारी (ता. १) मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. महापालिका मुख्यालयात सौरभ राव यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. त्यांच्यासोबत अतिरिक्त आयुक्त (१) संदीप माळवी आणि अग्निशमन विभागाचे प्रमुख गिरिश झळके उपस्थित होते. त्यानंतर, अग्निशमन दल, सुरक्षा दल, एमएसएफ यांनी संचलन केले. या संचलनाचे नेतृत्व सुजीत रामचंद्र पस्ते, केंद्र अधिकारी, वागळे इस्टेट, अग्निशमन केंद्र आणि सागर सूर्यकांत शिंदे, केंद्र अधिकारी, पाचपाखाडी अग्निशमन केंद्र यांनी केले. यावेळी, अतिरिक्त आयुक्त (१) संदीप माळवी, अतिरिक्त आयुक्त (२) प्रशांत रोडे, उपायुक्त गजानन गोदेपुरे, उमेश बिरारी, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासीन तडवी उपस्थित होते.
वर्धापन दिन हा कर्तव्य भावनेची जाणीव करून देणारा दिवस असतो. ज्या जनसामान्यांसाठी या संस्थेची स्थापना झाली, त्यांचे हित व अहित लक्षात घेऊन काम करण्याची ऊर्जा देणारा हा दिवस असल्याचे मत पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी व्यक्त केले.
