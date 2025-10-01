सावित्री नदीमध्ये नवदुर्गांसाठी रिव्हर राफ्टिंगचा आनंद
पोलादपूर, ता. १ (बातमीदार) ः पोलादपूर तालुक्यातील सावित्री नदीवर रानबाजीरे धरण ते लोहार माळ या जलप्रवासासाठी नुकतीच रोमांचकारी रिव्हर राफ्टिंग मोहीम सुरू करण्यात आली असून, यामध्ये महिलांसाठी खास "नवदुर्गा ऑफर" उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नवदुर्गा अर्थात महिलांना नवरात्र उत्सवाचे औचित्य साधून "नवीर ॲडव्हेंचर ॲड स्पोर्ट्स तर्फे मोफत रिव्हर राफ्टिंग चा रोमांचक अनुभव देण्यात येत आहे. नरवीर ग्रुपचे संचालक रामदास कळंबे यांनी महिलांसाठी खास मोफत राईड ठेवली होती. जवळपास ५० ते ६० महिलांनी या रविवार राफ्टिंगचा आनंद घेतला. या उपक्रमामुळे महिलांना साहसी पर्यटनाचा अनुभव मिळत असून, परिसरातील पर्यटनालाही चालना मिळत आहे. आयोजकांनी जास्तीत जास्त पर्यटकांनी आणि महिलांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
