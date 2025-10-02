किकबॉक्सिंग स्पर्धेत नेवा प्रा. इंग्लिश स्कूलची चमकदार कामगिरी
भिवंडी, ता. २ (बातमीदार) : भिवंडी निजामपूर महापालिका आणि ठाणे जिल्हा क्रीडा विभाग यांच्या वतीने २६ सप्टेंबरला कोंबडपाडा येथील गाजंगी हॉलमध्ये भव्य आंतरशालेय व महाविद्यालयीन किकबॉक्सिंग स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेत भिवंडी तालुक्यातील १८ शाळांमधील सुमारे २५० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत कौशल्य दाखवले. यात नेवा मीरा इंग्लिश स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी चमकदार कामगिरी करत दोन सुवर्ण, दोन रौप्य आणि चार कांस्य पदकांसह एकूण आठ पदके जिंकली. या यशामुळे शाळेबरोबरच भिवंडी परिसरालाही अभिमान वाटला. विद्यार्थ्यांच्या यशामागे प्रशिक्षक शमशुल्ला खान सरांचे सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन आणि कठोर परिश्रम हे महत्त्वाचे घटक ठरले. त्यांच्या उत्तम प्रशिक्षणामुळेच मुलांना किकबॉक्सिंग क्षेत्रात लक्षणीय यश मिळवता आले. शाळा प्रशासनाने विजेत्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. शमशुल्ला खान यांचे कौतुक करण्यात आले.
