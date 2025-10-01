पनवेल अधिक स्वप्नालय बालगृहातून पाच मुलींचे पलायन
पनवेल अधिक स्वप्नालय बालगृहातून पाच मुलींचे पलायन

बालगृहातून पाच मुलींचे पलायन;
चौघी सापडल्या, एकी शोध सुरू
पनवेल, ता. १ (वार्ताहर) : पनवेल येथील ‘स्वप्नालय’ मुलींच्या बालगृहातून १२ ते १७ वयोगटातील पाच मुलींनी गत रविवारी (ता. २८) पहाटेच्या सुमारास खिडकीचे ग्रील तोडून पलायन केल्याची घटना घडली. पनवेल शहर पोलिसांनी तातडीने शोधकार्य सुरू करीत मुंबई, उपनगर रेल्वे पोलिस आणि इतर तपास यंत्रणांशी समन्वय साधून चार मुलींना शोधून काढले. या बालगृहात मुलींना मनाप्रमाणे राहायला मिळत नसल्याने त्या पळून गेल्याचे त्यांनी सांगितले.
यातील एक मुलगी उरण येथील चिरनेर येथे तिच्या गावी आजीकडे गेल्याचे समजले. दुसरी मुलगी वांद्रे येथे रेल्वे पोलिसांना सापडली. तिच्यासोबत कोण नसल्याने रेल्वे पोलिसांनी तिला डोंगरी येथील बालगृहात ठेवले आहे. तसेच तिसरी मुलगी सातारा जिल्ह्यातील तिच्या मूळ गावी आईकडे गेल्याचे पोलिसांना समजले. या मुलीलासुद्धा जवळच्या बालगृहात ठेवण्यात आले आहे. तर चौथी मुलगी तळोजा भागात सापडल्याची माहिती पनवेल शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांनी दिली. सध्या बेपत्ता असलेल्या एका मुलीचा शोध घेण्यात येत असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. या पाचही मुली विविध गुन्ह्यांमधील पीडित किंवा पुनर्वसनासाठी बालगृहात होत्या.

