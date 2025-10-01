उध्दवस्त शेतक-यांच्या प्रश्नावर दसरा मेळावे गाजणार
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर दसरा मेळावे गाजणार
ठाकरे-शिंदे यांच्यात होणार आरोप-प्रत्यारोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : अतिवृष्टीने राज्यात हाहाकार माजला आहे. शेती उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकरी चिंताक्रांत आहे. या ओल्या दुष्काळाच्या सावटाखाली उद्या दोन्ही शिवसेनांचे दसरा मेळावे होत आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्यातील सरकारवर जोरदार टीका करतील, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही प्रत्यारोप करतील, अशी चर्चा आहे. दोन्ही पक्ष जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्याच्या तयारीत आहेत.
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्क येथे होणार आहे, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दसरा मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को येथे होणार आहे. हे मेळावे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होत असून, यानिमित्ताने जोरदार शक्तिप्रदर्शन होणार आहे. दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. राज्यातील शेतकरी संकटात आहे. शेती खरडून गेली आहे. शेतकरी आता आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा आणि शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ५० हजारांची मदत जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. काँग्रेसनेही हीच मागणी केली आहे. त्या मागणीवर काँग्रेस आक्रमक झाला आहे. उद्या होणाऱ्या मेळाव्यात ठाकरे यावरून आक्रमक होतील, अशी शक्यता आहे. ठाकरे यांच्या टीकेला उपमुख्यमंत्री शिंदे कसे प्रत्युत्तर देणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पावसाचे सावट
हवामान खात्याने गुरुवारी मध्यम ते जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता वर्तविली असल्याने शिवाजी पार्कवर होणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या दसरा मेळाव्यावर पावसाचे सावट आहे. संध्याकाळी पाऊस सुरू झाल्यास मेळावा पावसात होण्याची दाट शक्यता आहे.
