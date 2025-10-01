देशातील ५४ खासगी राज्य विद्यापीठे डिफॉल्टर
पुण्यातील दोन विद्यापीठांचा यूजीसीच्या यादीत समावेश
मुंबई, ता. १ : राज्य खासगी विद्यापीठ म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ठरवून दिलेल्या नियमांना बगल देत त्यासाठी असलेली माहिती दडवणाऱ्या देशातील तब्बल ५४ खासगी व्यवस्थापनांच्या राज्य विद्यापीठांना यूजीसीने डिफॉल्टरच्या यादीत टाकले आहे. यात भाजपशासित राज्यातील सर्वाधिक विद्यापीठे आहेत.
मध्य प्रदेशात १० विद्यापीठे तर त्याखालोखाल गुजरातमध्ये आठ विद्यापीठे डिफॉल्टर यादीत आहेत. राज्यातील पुणे जिल्ह्यातील दोन खासगी विद्यापीठेही या यादीत आली असून, हिंजवडी येथील अलार्ड विद्यापीठ आणि पिंपरी-चिंचवड येथील डॉ. डी. वाय. पाटील ध्यान प्रसाद विद्यापीठाचा समावेश आहे.
डिफॉल्टरच्या यादीत आलेल्या खासगी विद्यापीठांनी यूजीसी कायदा, १९५६ च्या कलम १३ अंतर्गत अनिवार्य माहिती सादर केलेली नाही, तसेच विद्यापीठाकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही त्यांच्या संकेतस्थळावर आवश्यक माहिती सार्वजनिक केली नाही. यामुळे या विद्यापीठांना यूजीसीच्या नियमांनुसार डिफॉल्टरच्या यादीत टाकण्यात आल्याची माहिती यूजीसीचे सचिव डॉ. मनीष जोशी यांनी दिली.
डिफॉल्टरच्या यादीत आलेल्या विद्यापीठांना यूजीसीकडून अनेकदा ई-मेल आणि ऑनलाइन बैठका घेऊन विद्यापीठांना तपासणीसाठी सविस्तर माहिती आणि रजिस्ट्रारने प्रमाणित केलेली संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच त्यांनी भरलेले प्रपत्र आणि परिशिष्टे आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड करावीत आणि ती माहिती त्यांच्या संकेतस्थळाच्या मुख्य पानावर सहज उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना दिल्या हाेत्या. त्याबाबत वारंवार आठवण करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने या विद्यापीठांना डिफॉल्टरच्या यादीत टाकल्याचेही डॉ. मनीष जोशी म्हणाले. या विद्यापीठांना आपल्या कामकाजात सुधारणा करण्याची संधीही देण्यात आली आहे. त्यादरम्यान त्यांनी सुधारणा न केल्यास यूजीसीकडून अधिक कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कुठल्या राज्यात किती विद्यापीठे?
मध्य प्रदेश - १०
गुजरात - ८
सिक्कीम - ५
उत्तराखंड - ४
उत्तर प्रदेश - ४
मणिपूर, झारखंड, छत्तीसगड, बिहार प्रत्येकी - ३
पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा आणि आसाम प्रत्येकी - १
