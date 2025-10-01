विधानभवनातील हाणामारीचे प्रकरण
विधान भवनातील हाणामारीचे प्रकरण
न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत तपासाला स्थगिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ ः विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार गटाचे नेते आणि माजी कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमध्ये विधान भवनात झालेल्या हाणामारीच्या चौकशीला उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १) स्थगिती दिली. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत मरीन ड्राइव्ह पोलिस ठाण्यामध्ये दाखल गुन्ह्याचा पुढील तपास करू नये, असे आदेश पोलिसांना दिले आणि याचिकेवर १२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली. या प्रकरणात आपल्यविरोधातील आरोप हे सिद्ध झालेले नाहीत, असा दावा आरोपी नितीन देशमुखच्या वतीने उपस्थित सुनावणीदरम्यान करण्यात आला. आपल्याविरोधात दाखल गुन्हा राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा दावा करून तक्रार रद्द करण्याची मागणीही केली. तसेच प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत तपासाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणीही केली.
