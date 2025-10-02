फेरफार अदालतीत २० प्रकरणांचा निपटारा
भूमी अभिलेख कार्यालयाची फेरफार अदालत
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २ : उपअधीक्षक भूमी अभिलेख नगर भूमापनाच्या डोंबिवलीतील कार्यालयाने फेरफार अदालतीत तब्बल २० प्रकरणे निकाली काढली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानअंतर्गत सेवा पंधरवडानिमित्ताने कल्याणच्या भूमी अभिलेख कार्यालयांतर्गत असलेल्या डोंबिवली कार्यालयात शुक्रवारी हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात जमिनीशी संबंधित फेरफार नोंदीबाबतची २० प्रकरणे मार्गी लावण्यात उपअधीक्षक भूमी अभिलेख व नगरभूमापन विभागातील अधिकाऱ्यांना यश आले.
भूमी अभिलेख कार्यालयाचे उपअधीक्षक नितीन साळुंखे यांच्या पुढाकारातून डोंबिवलीत फेरफार अदालतीचा कार्यक्रम शुक्रवारी (ता. २६) आयोजित केला होता. उपअधीक्षक नितीन साळुंखे आणि डोंबिवली विभागातील परीक्षण भूमापकांनी एकत्रितपणे घेतलेल्या या अदालतीमध्ये एकूण २० नागरिकांची डोंबिवली परिसरातील फेरफारासंदर्भातची प्रकरणे मार्गी लागली. डोंबिवलीच्या नगर भूमापन परिक्षेत्रातील डोंबिवली, ठाकुर्ली, चोळे, आयरे, शिवाजीनगर आणि परिसरातील मिळकत पत्रिकेवरील काही नागरिकांचे विविध प्रकारच्या फेरफार नोंदीविषयीचे अनेक प्रश्न काही वर्षांपासून प्रलंबित होते. या नोंदीबाबत काही तांत्रिक अडचणी होत्या. हे नागरिक नियमित भूमी अभिलेख आणि नगर भूमापन विभागात आपली प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करत होते. अशा प्रकारचे अनेक नागरिक मिळकत पत्रिकेवर फेरफार नोंदीसाठी प्रयत्न करत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर उपअधीक्षक नितीन साळुंखे यांच्या पुढाकाराने डोंबिवलीतील नगर भूमापन कार्यालयाच्या सहकार्याने फेरफार नोंदीचा नागरिकांचा विषय कायमचा एकाच ठिकाणी एक खिडकी पद्धतीसारखा मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी शुक्रवारी डोंबिवलीत फेरफार अदालत घेण्यात आली.
नागरिकांकडून समाधान
अदालतीत २० नागरिकांनी काही महिन्यांपासून रखडलेली मिळकत पत्रिकांवरील फेरफार नोंद, हक्कसोड दस्ताने, वारस, मानीव अभिहस्तांतरण, खरेदी दस्तऐवजाने फेरफार नोंद करणे, बोजा नोंद कमी करणे, धारणाधिकार बदल, दस्तऐवजावरील नावात बदल, मिळकतीवरील मयत व्यक्तीचे नाव कमी करणे, अशी प्रकरणे मार्गी लावली. एकाच व्यासपीठावर एकाच ठिकाणी धावपळ न करता फेरफार नोंदीचे काम झाल्याने उपस्थित नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.
