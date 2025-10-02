एसटी कर्मचाऱ्यांनी जपली माणुसकी
एसटी कर्मचाऱ्यांनी जपली माणुसकी
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री निधीस देणगी
डोंबिवली, ता. २ : बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यात आलेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कल्याण आगारातील एसटीचे ५० चालक व वाहक पुढे सरसावले आहेत. माणुसकी जपत त्यांनी आपला एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली. बीड, धाराशिव या जिल्ह्यांत शेती, घरगुती धान्य, जनावरे, साधन सामग्री यांचे मोठे नुकसान झाले. यातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज आहे. ही गरज ओळखून एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पगारातून हातभार लावण्याचे ठरवले.
कल्याण आगारातील या कर्मचाऱ्यांनी ‘लालपरी’ म्हणजे एसटीची सेवा सुरू ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. त्यामुळेच शेतकरीबांधवांवर संकट आल्यानंतर मदतीसाठी पुढे येणे हे आपले कर्तव्य असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. या उपक्रमाअंतर्गत सेवाशक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघ, कल्याण आगार यांच्या वतीने मुख्यमंत्री निधीत देणगी दिली जात आहे. या संघटनेचे अध्यक्ष आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून आणि मुख्य मार्गदर्शक विकी तरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. यासंदर्भातील पत्र कल्याण एसटी आगाराचे व्यवस्थापक महेश भोये यांना देण्यात आले. या वेळी सागर तुपलोंढे, संदेश पंडीतकर, आतिश बुचडे, निकेश तोडसाम, विवेक उईके आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांनी “फुल नाही पण फुलाची पाकळी” म्हणून आमचे हे लहानसे योगदान असून, संकटात सापडलेल्या आपल्या शेतकरीबांधवांसोबत आम्ही आहोत, असा भावनिक संदेश दिला. त्यांच्या या माणुसकीच्या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
