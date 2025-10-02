शिवसेनेच्यावतीने ५०१ नवदुर्गांचा सन्मान
रोहा ता.२ (बातमीदार) ः रोहा शहर शिवसेनेच्यावतीने रोहा शहरातील ५०१ नवदूर्गा महिलांना भेट वस्तू व प्रमाणपत्र देऊन सन्मान व गौरव करण्यात आले. नवरात्रौत्सवच्या अनुषंगाने यंदा शिवसेनेच्यावतीने अभिनव उपक्रम साजरा करत समाजातील सर्वसामान्य महिलांचा देखील सत्कार आणि गुणगौरव होणे गरजेचे आहे. आपल्या जीवाची आणि आरोग्याची काळजी न करता कुटूंबातील प्रत्येक सदस्यांसाठी सेवा देणाऱ्या महिला भगिनींचा देखील सन्मान होणे गरजेचे आहे.या उद्दात हेतूने घरातील गृहिणी माता-भगिनींचे सन्मान करणे या उद्दिष्टाने घरोघरी जाऊन सन्मानपत्र व साडी वाटप कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. समाजात आपली देखील दखल घेतली जात असल्याने सन्मानित केलेल्या महिलांच्या चेहऱ्यावर आंनद ओसंडून वाहत होते.गौरव करण्यात आलेल्या महिलांनी शिवसेनेचे स्थानिक नेते मंडळींचे विशेष आभार मानले.
शिवसेना तालुकाप्रमुख ॲड.मनोज कुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना रोहा शहर प्रमुख मंगेश रावकर यांच्या माध्यमातून नवदूर्गांचा सन्मान उपक्रम आयोजित करण्यात आला होत.या वेळी शिवसेना रोहा शहर संघटक प्रकाश कोळी, युवा सेना शहर प्रमुख सिद्धांत भुतकर, ग्राहक संरक्षण कक्ष शहर प्रमुख सार्थक जाधव, उपशहर प्रमुख मनीष बामुगडे, संतोष चव्हाण, मयूर जाधव, मंगेश ताडकर तसेच धनश्री भुतकर, पायल जाधव, रितेश सावंत, प्रथमेश शिंदे,केतन देशमुख, केवल शेडगे व इतर शिवसैनिक उपस्थित होते.
