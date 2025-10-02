वसंतराव महाविद्यालयात महात्मा गांधी जयंती साजरी
मुरुड, ता.२ (बातमीदार) ः कोकण उन्नती मित्र मंडळ संचलित मुरुड येथील वसंतराव नाईक महाविद्यालयात गांधी जयंती साजरी करण्यात आली. बॅ.अंतुले शैक्षणिक संकुल, एन एस एस युनिट १० व आदिवासी विकास सेवा संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महात्मा गांधी जयंतीचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी दीपप्रज्वलन व म.गांधीजींच्या प्रतिमेस मान्यवरांच्या हस्ते अभिवादन करण्यात आले.यावेळी मुरूड पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांनी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा हा महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आणि युवकांसाठी करिअर घडविण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग असल्याचे सांगून काठिण्य पातळी उमजुन घेतल्यास अशा परीक्षांना सामोरे जाणे अशक्य नसल्याचे सांगितले. भाषणात प्राचार्य डॉ.कांबळे यांनी महात्मा गांधी यांनी सत्य आणि अहिंसेच्या तत्वांनी ब्रिटिश राजवट उलटवून लावली. त्यांची ही प्रेरणा अंगिकारावी असे आवाहन केले.यावेळी प्राचार्य डॉ.जनार्दन कांबळे, एन. एस.एस प्रमुख प्रा.श्रीशैल बहिरगुडे, डॉ. गजानन मुनेश्वर, आदिवासी विकास सेवा संघ मजगावचे भारत बागवे, पंचायत समिती गटविकास अधिकारी राजेंद्रकुमार खताळ, बॅक ऑफ महाराष्ट्राचे व्यवस्थापक पाध्ये, डॉ.सुभाष म्हात्रे, डॉ.नारायण बागुल, डॉ.सीमा नाहिद व शिक्षकेत्तर कर्मचारी स्वयंसेवक व विद्यार्थी उपस्थित होते.
