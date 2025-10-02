पतपेढीची १०१ वी वार्षिक सभा
पेण, ता.२ (वार्ताहर) : पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लिमिटेड या संस्थेची १०१ वी वार्षिक सर्वसाधारण शेळके बंधू मंगल कार्यालय किरवली कर्जत येथे संस्थेचे चेअरमन मोहन पाटील सर यांच्या अध्यक्षतेखाली व व्हाईस चेअरमन सुमित्रा खेडकर तसेच मानद सचिव विनोद जोशी यांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात पार पडली. यावेळी सर्वप्रथम संस्थेचे सचिव नितिन वर्तक यांनी सदर वार्षिक सभेमध्ये सन २०२४-२५ यामध्ये मृत व्यक्तीचे दुखवटा वाचन करून त्यांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली. संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये असलेल्या विषयाला धरून मागील सभेचे इतिवृत्त वाचन केले त्यावर सर्वानुमते चर्चा करून इतिवृत्ताला मंजूर देण्यात आली. यामध्ये सभासदांना लांभाष ९.५० दराने देण्यात येणार असल्याचेही या सभेत जाहीर केले व येणाऱ्या काळात पेण प्राथमिक पतपेढीची भरभराटी आणि सभासद संख्या कशा पद्धतीने वाढेल याची पूर्णतः माहिती अध्यक्षांकडून देण्यात आली.तर यावेळी उपस्थित असणारे माजी उपसभापती मनोहरशेठ थोरवे तसेच रायगड जिल्यातील सर्व शिक्षक सघटनांचे अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद पुरस्कार प्राप्त झालेल्या शिक्षकांचे उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आले.
