एकवीरा उत्सव मंडळाचा आदर्शवत नवरात्रोत्सव
कोणतीही वर्गणी न घेता नवरात्र साजरा
एकवीरा उत्सव मंडळाचा आदर्शवत उत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : ठाण्यातील लोकमान्य नगरमधील चैतीनगर येथील एकवीरा उत्सव मंडळाच्या नवरात्रौत्सवा भावपूर्ण वातावरणात पार पडला. नवसाला पावणारी अंबेमाता म्हणून येथील देवीची ख्याती आहे. या उत्सवाचे वैशिष्ट म्हणजे मंडळ कोणत्याही प्रकारची वर्गणी घेत नाही. यामुळे एकवीरा उत्सव मंडळाचा नवरात्रौत्सव ठाणे शहरातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात आदर्शवत ठरला आहे.
परिवहन सेवेचे माजी सदस्य व मंडळाचे अध्यक्ष संतोष पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली या नवरात्रौत्सवाचे आयोजन केले होते. यंदा या मंडळाने २८ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. मध्यमवर्गीय व विशेषत: कामगारवस्ती म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या चैतीनगरमध्ये १९९७ मध्ये संतोष पाटील यांनी या नवरात्रौत्सवास प्रारंभ करून सांस्कृतिक चळवळ सुरू केली. नवरात्र म्हटले की गरबा, दांडिया रास आलेच. गरबा खेळण्यासाठी येथील नागरिकांना दूरवर जावे लागत होते. परंतु, पाटील यांनी चैतीनगरमध्ये नवरात्रौत्सव सुरू करून गरबा रासचे आयोजन केले. त्यामुळे या उत्सवास पहिल्या वर्षापासून स्थानिक नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला.
दरवर्षी शांततेत उत्सव पार पाडला जातो. दांडीयाप्रमाणेच फॅन्सीड्रेस स्पर्धा, लकी ड्रॉ यासारखे कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात येते. दरवर्षी विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उत्सवास भेट देऊन अंबेमातेचे दर्शन घेतात. संतोष पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली असंख्य कार्यकर्ते उत्सव यशस्वी होण्यासाठी दिवसरात्र मेहनत घेतात.
